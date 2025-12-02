"Ситуація стала непідйомною". Найкраща українська баскетболістка розірвала контракт у Іспанії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу .

Досягнення Ягупової у "Валенсії"

Українка приєдналася до команди на початку 2024 року і виграла з клубом Кубок та Суперкубок Іспанії, два титули національної першості та дійшла до півфіналу Євроліги.

За півтора сезону Ягупова стала ключовою фігурою команди. У 86-ти матчах вона набрала 926 очок, зробила 165 точних триочкових кидків, 261 передачу та 127 перехоплень, ставши однією з найрезультативніших гравчинь в історії клубу.

Причини розриву контракту

Контракт Ягупової мав діяти до кінця сезону-2025/26, проте обидві сторони вирішили його розірвати за взаємною згодою.

Як зазначає іспанське медіа Onda Cero, останнім часом 33-річна українська баскетболістка мала особисті проблеми, через які часто пропускала тренування і залишалася поза заявкою на деякі матчі.

У поточному чемпіонаті Іспанії Ягупова провела 5 із 8-ми матчів, набираючи в середньому 6,8 очка за гру. У Євролізі – 4 з 6-ти ігор із 7,3 очка за 18,4 хвилини на майданчику.

Клуб намагався зберегти співпрацю та дати гравчині час, проте "ситуація стала непідйомною", і обидві сторони погодилися, що найкраще рішення – дострокове припинення контракту.

Хто така Аліна Ягупова

33-річна уродженка Дніпра, вихованка однієї з місцевих ДЮСШ. На дорослому рівні в чемпіонаті України грала за "Дніпро", "Регіну-Баскет" і "Єлисавет-Баскет".

На драфті 2013 року жіночої НБА була обрана "Лос-Анджелес Спаркс" під 34-м номером. Однак, за океаном закріпитися не змогла.

Натомість виступала в чемпіонатах Казахстану ("Астана Тайгерс", "Окжетпес"), Бельгії ("Касторс Брен"), Франції ("Вільньов-д'Аск") і Туреччини ("Фенербахче", "Мерсін"). Посеред сезону-2023/24 перебралася до "Валенсії" і одразу допомогла левантійкам оформити чемпіонський дубль.

Раніше тріумфувала в жіночій Євролізі з "Фенербахче", а в складі збірної України виступила на кількох Євробаскетах (2013, 2015, 2017, 2019).