"Ситуация стала неподъемной". Лучшая украинская баскетболистка разорвала контракт в Испании

Вторник 02 декабря 2025 20:20
UA EN RU
"Ситуация стала неподъемной". Лучшая украинская баскетболистка разорвала контракт в Испании Фото: Алина Ягупова (Valencia Basket)
Автор: Андрей Костенко

Лидер сборной Украины по баскетболу Алина Ягупова досрочно разорвала контракт с испанским клубом "Валенсия Баскет".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

Достижения Ягуповой в "Валенсии"

Украинка присоединилась к команде в начале 2024 года и выиграла с клубом Кубок и Суперкубок Испании, два титула национального первенства и дошла до полуфинала Евролиги.

За полтора сезона Ягупова стала ключевой фигурой команды. В 86 матчах она набрала 926 очков, сделала 165 точных трехочковых бросков, 261 передачу и 127 перехватов, став одной из самых результативных игроков в истории клуба.

Причины разрыва контракта

Контракт Ягуповой должен был действовать до конца сезона-2025/26, однако обе стороны решили его расторгнуть по взаимному согласию.

Как отмечает испанское медиа Onda Cero, в последнее время 33-летняя украинская баскетболистка имела личные проблемы, из-за которых часто пропускала тренировки и оставалась вне заявки на некоторые матчи.

В текущем чемпионате Испании Ягупова провела 5 из 8-ми матчей, набирая в среднем 6,8 очка за игру. В Евролиге - 4 из 6-ти игр с 7,3 очка за 18,4 минуты на площадке.

Клуб пытался сохранить сотрудничество и дать игроку время, однако "ситуация стала неподъемной", и обе стороны согласились, что лучшее решение - досрочное прекращение контракта.

Кто такая Алина Ягупова

33-летняя уроженка Днепра, воспитанница одной из местных ДЮСШ. На взрослом уровне в чемпионате Украины играла за "Днепр", "Регину-Баскет" и "Елисавет-Баскет".

На драфте 2013 года женской НБА была выбрана "Лос-Анджелес Спаркс" под 34-м номером. Однако, за океаном закрепиться не смогла.

Вместо этого выступала в чемпионатах Казахстана ("Астана Тайгерс", "Окжетпес"), Бельгии ("Касторс Брен"), Франции ("Вильнев-д'Аск") и Турции ("Фенербахче", "Мерсин"). Посреди сезона-2023/24 перебралась в "Валенсию" и сразу помогла левантийкам оформить чемпионский дубль.

Ранее торжествовала в женской Евролиге с "Фенербахче", а в составе сборной Украины выступила на нескольких Евробаскетах (2013, 2015, 2017, 2019).

Ранее мы рассказали, как Михайлюк повторил два рекорда сезона и вытащил "Юту" к победе в НБА.

Кроме того, узнайте, как Украина разгромила Данию в отборе на ЧМ-2027 и возглавила группу A.

