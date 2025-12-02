Михайлюк повторив два рекорди сезону і витягнув "Юту" до перемоги в НБА

Український захисник Святослав Михайлюк допоміг "Юта Джаз" здобути перемогу у другій за три дні зустрічі з "Г’юстон Рокетс" (133:125), повторивши свої найкращі показники сезону за підбираннями та передачами.

Михайлюк зміцнює роль у старті "Юти"

Святослав Михайлюк розпочав матч у стартовій п’ятірці та провів на паркеті 26 хвилин. За цей час він зібрав 10 очок, реалізувавши один середній кидок, два триочкових та обидві спроби зі штрафної лінії.

Українець також оформив 6 підбирань і 5 результативних передач, повторивши власні сезонні рекорди. Раніше Михайлюк збирав шість підбирань у грі проти "Бостона", а п’ять асистів віддавав у зустрічі з "Лейкерс".

Для Святослава це вже дев’ятий матч у сезоні, де він набирає 10 і більше очок. Минулого року таких поєдинків у його активі було 16.

"Юта" утримала перевагу та виграла сьому гру сезону

Господарі відірвалися у другій чверті, вигравши її 37:25, що дозволило створити двозначний відрив, який вони втримали до фінальної сирени. Найрезультативнішими у складі "Джаз" стали Лаурі Маркканен (29) та Кейонт Джордж (28).

Після цієї перемоги команда Михайлюка має баланс 7–13 і посідає 11-й рядок у Західній конференції.

Найяскравіші події інших матчів ночі:

"Лейкерс" - "Фінікс" 108:125. Після семи перемог поспіль команда з Лос-Анджелеса поступилася. Найрезультативнішим у матчі став Лука Дончич із дабл-даблом (38 очок, 11 підбирань). У "Санз" виділилися Брукс (33) та Гіллеспі (28).

Після семи перемог поспіль команда з Лос-Анджелеса поступилася. Найрезультативнішим у матчі став Лука Дончич із дабл-даблом (38 очок, 11 підбирань). У "Санз" виділилися Брукс (33) та Гіллеспі (28). "Денвер" - "Даллас" 121:131. Попри черговий трипл-дабл Ніколи Йокича (29+20+13), "Наггетс" програли. "Маверікс" витягли гру завдяки вибуховим виступам Девіса (32+13) та Нембхарда (28+10).

"Вашингтон" - "Мілуокі" 129:126. Перемогу господарям принесли 28 очок Макколлума та потужна гра Беглі (22+9).

"Детройт" - "Атланта" 99:98. Напружена кінцівка завершилася мінімальною перемогою "Пістонс". Найкращим став Дюрен (21+11).

"Індіана" - "Клівленд" 119:135. Донован Мітчелл провів феноменальний матч, набравши 43 очки.

"Бруклін" - "Шарлотт" 116:103. Портер оформив 35 очок і допоміг "Нетс" взяти впевнену перемогу.

"Маямі" - "Кліпперс" 140:123. "Гіт" домінували завдяки Пауеллу (30) та Адебайо (27+14).

"Орландо" - "Чикаго" 125:120. Дезмонд Бейн набрав 37 очок і став головною рушійною силою господарів.

Що далі

Наступний матч "Юта Джаз" проведе в ніч проти п’ятниці, 5 грудня. Суперником стане "Бруклін Нетс". Початок зустрічі - о 2:30 за київським часом.

У ніч на 2 грудня в НБА відбулося дев’ять поєдинків регулярного чемпіонату.