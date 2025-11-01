ua en ru
Сб, 01 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Шоу бізнес

Сину Дмитра Коляденка розбили машину (фото)

Субота 01 листопада 2025 22:39
UA EN RU
Сину Дмитра Коляденка розбили машину (фото) Пилип Коляденко (фото: instagram.com/philipp_kolyadenko)
Автор: Поліна Іваненко

Син хореографа Дмитра Коляденка, музикант, учасник гурту KADNAY та засновник творчої спілки Phil it, показав, який "сюрприз" йому залишили невідомі. Хтось розбив автівку Пилипа.

Як повідомляє РБК-Україна, про це артист розповів у своєму Telegram-каналі.

Що сталося з сином Коляденка

За день до цього музикант давав концерт. І на ранок він побачив машину з розбитим склом. Як помітно на фото, хтось цілив просто по автівці, результат був помітним неозброєним оком.

Втім, сам Пилип, судячи з усього, вирішив не драматизувати. Навпаки, під фото розбитої автівки він залишив жарт.

"Комусь настільки не сподобався концерт? Чи це навпаки екстаз", - написав він.

Сину Дмитра Коляденка розбили машину (фото)Сину Коляденка розбили машину (скріншот)

Що відомо про Пилипа Коляденка

Батьки Пилипа - керівниця шоу-балету "Freedom" та гурту "Freedom Jazz" Олена Коляденко, й тато-хореограф Дмитро. Він вирішив не йти їхнім шляхом, але все одно обрав творчу професію.

У 2012 році Пилип та співак Дмитро Каднай заснували гурт KADNAY. А продюсеркою стала його матір Олена.

Гурт брав участь в Нацвідборі на "Євробачення-2017", а у 2018 році навіть стали фіналістами конкурсу. Також Пилип заснував творчий колектив Phil it.

У 2024 році син Коляденка розповів, що таємно одружився. За словами Пилипа, це його найвпевненіший вибір.

"Вона у мене перукарка. Але вона працює із зірками так само у творчості, у театрах. Вона теж всюди працює як митець, допомагає мені особисто. Мені завжди було все одно на публічність. Я завжди любив поруч з собою класних, яскравих, впевнених, чуттєвих, ніжних людей", - розповів Коляденко.

Вас може зацікавити

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини шоу-бізнесу Дмитрий Коляденко Зірки шоу-бізнесу
Новини
Безкоштовні 3000 км на УЗ і не тільки: деталі нової "зимової підтримки" від Кабміну
Безкоштовні 3000 км на УЗ і не тільки: деталі нової "зимової підтримки" від Кабміну
Аналітика
Аспірантура вже перестала бути способом ухилення від мобілізації, – Микола Трофименко, МОН
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Аспірантура вже перестала бути способом ухилення від мобілізації, – Микола Трофименко, МОН