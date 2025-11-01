Сину Дмитра Коляденка розбили машину (фото)

Син хореографа Дмитра Коляденка, музикант, учасник гурту KADNAY та засновник творчої спілки Phil it, показав, який "сюрприз" йому залишили невідомі. Хтось розбив автівку Пилипа.

Як повідомляє РБК-Україна , про це артист розповів у своєму Telegram -каналі.

Що сталося з сином Коляденка

За день до цього музикант давав концерт. І на ранок він побачив машину з розбитим склом. Як помітно на фото, хтось цілив просто по автівці, результат був помітним неозброєним оком.

Втім, сам Пилип, судячи з усього, вирішив не драматизувати. Навпаки, під фото розбитої автівки він залишив жарт.

"Комусь настільки не сподобався концерт? Чи це навпаки екстаз", - написав він.

Сину Коляденка розбили машину (скріншот)

Що відомо про Пилипа Коляденка

Батьки Пилипа - керівниця шоу-балету "Freedom" та гурту "Freedom Jazz" Олена Коляденко, й тато-хореограф Дмитро. Він вирішив не йти їхнім шляхом, але все одно обрав творчу професію.

У 2012 році Пилип та співак Дмитро Каднай заснували гурт KADNAY. А продюсеркою стала його матір Олена.

Гурт брав участь в Нацвідборі на "Євробачення-2017", а у 2018 році навіть стали фіналістами конкурсу. Також Пилип заснував творчий колектив Phil it.

У 2024 році син Коляденка розповів, що таємно одружився. За словами Пилипа, це його найвпевненіший вибір.

"Вона у мене перукарка. Але вона працює із зірками так само у творчості, у театрах. Вона теж всюди працює як митець, допомагає мені особисто. Мені завжди було все одно на публічність. Я завжди любив поруч з собою класних, яскравих, впевнених, чуттєвих, ніжних людей", - розповів Коляденко.