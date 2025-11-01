ua en ru
Сб, 01 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

Сыну Дмитрия Коляденко разбили машину (фото)

Суббота 01 ноября 2025 22:39
UA EN RU
Сыну Дмитрия Коляденко разбили машину (фото) Филипп Коляденко (фото: instagram.com/philipp_kolyadenko)
Автор: Полина Иваненко

Сын хореографа Дмитрия Коляденко, музыкант, участник группы KADNAY и основатель творческого союза Phil it, показал, какой "сюрприз" ему оставили неизвестные. Кто-то разбил машину Филиппа.

Как сообщает РБК-Украина, об этом артист рассказал в своем Telegram-канале.

Что произошло с сыном Коляденко

За день до этого музыкант давал концерт. И на утро он увидел машину с разбитым стеклом. Как заметно на фото, кто-то целился прямо по машине, результат был заметен невооруженным глазом.

Впрочем, сам Филипп, судя по всему, решил не драматизировать. Наоборот, под фото разбитой машины он оставил шутку.

"Кому-то настолько не понравился концерт? Или это наоборот экстаз", - написал он.

Сыну Дмитрия Коляденко разбили машину (фото)Сыну Коляденко разбили машину (скриншот)

Что известно о Филиппе Коляденко

Родители Филиппа - руководитель шоу-балета "Freedom" и группы "Freedom Jazz" Елена Коляденко, и папа-хореограф Дмитрий. Он решил не идти их путем, но все равно выбрал творческую профессию.

В 2012 году Филипп и певец Дмитрий Каднай основали группу KADNAY. А продюсером стала его мать Елена.

Группа участвовала в Нацотборе на "Евровидение-2017", а в 2018 году даже стали финалистами конкурса. Также Филипп основал творческий коллектив Phil it.

В 2024 году сын Коляденко рассказал, что тайно женился. По словам Филиппа, это его самый уверенный выбор.

"Она у меня парикмахерша. Но она работает со звездами так же в творчестве, в театрах. Она тоже везде работает как художник, помогает мне лично. Мне всегда было все равно на публичность. Я всегда любил рядом с собой классных, ярких, уверенных, чувственных, нежных людей", - рассказал Коляденко.

Вас может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости шоу-бизнеса Дмитрий Коляденко Звезды шоу-бизнеса
Новости
Бесплатные 3000 км на УЗ и не только: детали новой "зимней поддержки" от Кабмина
Бесплатные 3000 км на УЗ и не только: детали новой "зимней поддержки" от Кабмина
Аналитика
Аспирантура уже перестала быть способом уклонения от мобилизации, - Николай Трофименко, МОН
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Аспирантура уже перестала быть способом уклонения от мобилизации, - Николай Трофименко, МОН