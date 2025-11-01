Сыну Дмитрия Коляденко разбили машину (фото)

Сын хореографа Дмитрия Коляденко, музыкант, участник группы KADNAY и основатель творческого союза Phil it, показал, какой "сюрприз" ему оставили неизвестные. Кто-то разбил машину Филиппа.

Как сообщает РБК-Украина , об этом артист рассказал в своем Telegram -канале.

Что произошло с сыном Коляденко

За день до этого музыкант давал концерт. И на утро он увидел машину с разбитым стеклом. Как заметно на фото, кто-то целился прямо по машине, результат был заметен невооруженным глазом.

Впрочем, сам Филипп, судя по всему, решил не драматизировать. Наоборот, под фото разбитой машины он оставил шутку.

"Кому-то настолько не понравился концерт? Или это наоборот экстаз", - написал он.

Сыну Коляденко разбили машину (скриншот)

Что известно о Филиппе Коляденко

Родители Филиппа - руководитель шоу-балета "Freedom" и группы "Freedom Jazz" Елена Коляденко, и папа-хореограф Дмитрий. Он решил не идти их путем, но все равно выбрал творческую профессию.

В 2012 году Филипп и певец Дмитрий Каднай основали группу KADNAY. А продюсером стала его мать Елена.

Группа участвовала в Нацотборе на "Евровидение-2017", а в 2018 году даже стали финалистами конкурса. Также Филипп основал творческий коллектив Phil it.

В 2024 году сын Коляденко рассказал, что тайно женился. По словам Филиппа, это его самый уверенный выбор.

"Она у меня парикмахерша. Но она работает со звездами так же в творчестве, в театрах. Она тоже везде работает как художник, помогает мне лично. Мне всегда было все равно на публичность. Я всегда любил рядом с собой классных, ярких, уверенных, чувственных, нежных людей", - рассказал Коляденко.