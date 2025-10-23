"Вона ображається". Дмитро Коляденко здивував зізнанням про Ірину Білик

Як повідомляє РБК-Україна , про це він розповів у новому випуску "55 за 5" з Аліною Шаманською.

Чому Білик ображається на Коляденка

Попри те, що минуло багато років після їхнього роману, ім'я Білик досі часто згадують поруч із Коляденком.

На запитання, чи дратують його постійні згадки про співачку, Дмитро розкрив цікавий факт.

"Зовсім не дратує, але Ірина ображається, каже, що я піарюсь на ній", - сміючись, сказав він.

Ірина та Дмитро зберегли дружні стосунки (фото: facebook.com/bilyk.iryna)

Як Коляденко ставиться до Білик

Артиста запитали, чи сприймає він Ірину як помилку минулого. Він без вагань зізнався, що для нього ті стосунки є приємним спогадом.

"Приємна. Дуже приємна ностальгія", - поділився він.

Також він поділився своїм баченням феномену Ірини Білик і пояснив, чому продовжує захоплюватися нею.

"Вона найкраща. Дуже гарна, харизматична, талановита. Вона діва, королева", - сказав Дмитро.



Що відомо про стосунки Білик та Коляденка

Роман пари свого часу був одним із найяскравіших у шоу-бізнесі. Вони були разом в період з 2003 по 2006 рік, проте їхні стосунки досі обговорюються в ЗМІ.

Попри гучне розставання, обидва неодноразово зізнавалися, що залишили теплі спогади одне про одного.