ua en ru
Чт, 23 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Шоу бізнес

"Вона ображається". Дмитро Коляденко здивував зізнанням про Ірину Білик

Четвер 23 жовтня 2025 16:02
UA EN RU
"Вона ображається". Дмитро Коляденко здивував зізнанням про Ірину Білик Ірина Білик та Дмитро Коляденко (фото: facebook.com/bilyk.iryna)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Український артист Дмитро Коляденко відверто висловився про свою колишню кохану, співачку Ірину Білик.

Як повідомляє РБК-Україна, про це він розповів у новому випуску "55 за 5" з Аліною Шаманською.

Чому Білик ображається на Коляденка

Попри те, що минуло багато років після їхнього роману, ім'я Білик досі часто згадують поруч із Коляденком.

На запитання, чи дратують його постійні згадки про співачку, Дмитро розкрив цікавий факт.

"Зовсім не дратує, але Ірина ображається, каже, що я піарюсь на ній", - сміючись, сказав він.

&quot;Вона ображається&quot;. Дмитро Коляденко здивував зізнанням про Ірину БіликІрина та Дмитро зберегли дружні стосунки (фото: facebook.com/bilyk.iryna)

Як Коляденко ставиться до Білик

Артиста запитали, чи сприймає він Ірину як помилку минулого. Він без вагань зізнався, що для нього ті стосунки є приємним спогадом.

"Приємна. Дуже приємна ностальгія", - поділився він.

Також він поділився своїм баченням феномену Ірини Білик і пояснив, чому продовжує захоплюватися нею.

"Вона найкраща. Дуже гарна, харизматична, талановита. Вона діва, королева", - сказав Дмитро.


Що відомо про стосунки Білик та Коляденка

Роман пари свого часу був одним із найяскравіших у шоу-бізнесі. Вони були разом в період з 2003 по 2006 рік, проте їхні стосунки досі обговорюються в ЗМІ.

Попри гучне розставання, обидва неодноразово зізнавалися, що залишили теплі спогади одне про одного.

Вас також може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
Ірина Білик Новини шоу-бізнесу Дмитрий Коляденко Зірки шоу-бізнесу Зірки
Новини
По 9 годин без світла. Де відключають електрику: список областей і графіки
По 9 годин без світла. Де відключають електрику: список областей і графіки
Аналітика
Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію
Роман Коткореспондент РБК-Україна Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію