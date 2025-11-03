Синнер выиграл "Мастерс" в Париже и снова стал первой ракеткой мира

Итальянец Янник Синнер стал победителем "Мастерса" в Париже, одолев в финале канадца Феликса Оже-Алиассима. Благодаря этому успеху 23-летний теннисист вернул себе первое место в мировом рейтинге ATP.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.

Синнер вернул себе статус лучшего теннисиста планеты

Итальянский теннисист Янник Синнер завоевал титул "Мастерса" в Париже и вернулся на первую строчку мирового рейтинга ATP. В финале он обыграл канадца Феликса Оже-Алиассима в двух сетах после напряженного тайбрейка.

Матч длился 1 час 53 минуты. Синнер выполнил шесть сейвов, тогда как его соперник подал восемь. Итальянец сделал 22 виннера против 20 у канадца, и оба допустили по две двойные ошибки.

Как Синнер вернул первое место

В июне 2024 года Синнер впервые стал лидером рейтинга ATP после трех титулов на старте сезона, среди которых - победа на Australian Open. Впрочем, в сентябре его сместил испанец Карлос Алькарас, выиграв финал US Open.

Чтобы вернуться на вершину, Синнеру нужно было выиграть парижский турнир и рассчитывать, что Алькарас не дойдет до полуфинала.

Испанец вылетел уже в первом круге после поражения от Кэмерона Норри, а Синнер, победив Зизу Бергса, Франсиско Черундоло, Бена Шелтона, Александра Зверева и Феликса Оже-Алиассима, блестяще реализовал свой шанс.

Благодаря триумфу в Париже итальянец набрал 11 500 очков и обошел Алькараса, который имеет 11 250.

Украинцы в мировом рейтинге

Первой ракеткой Украины остается Виталий Сачко, который занимает 227 место, потеряв семь позиций за неделю. Олег Приходько опустился на 376 строчку, тогда как Вячеслав Белинский поднялся на 378 место.

В топ-500 также остаются Владислав Орлов (457), Эрик Ваншельбойм (467), Алексей Крутых (476) и Александр Овчаренко (490).

На прошлой неделе украинец Вадим Урсу выиграл турнир ITF в Шарм-эль-Шейхе. Его полученные очки будут учтены в следующем обновлении рейтинга, что позволит теннисисту вернуться в топ-500.

Обновленный рейтинг ATP

Янник Синнер (Италия) - 11 500 очков (+1) Карлос Алькарас (Испания) - 11 250 (-1) Александер Зверев (Германия) - 5 560 Тейлор Фритц (США) - 4 735 Новак Джокович (Сербия) - 4 580 Бен Шелтон (США) - 3 970 (+1) Алекс де Минор (Австралия) - 3 935 (-1) Феликс Оже-Алиассим (Канада) - 3 845 (+2) Лоренцо Музетти (Италия) - 3 685 (-1) Каспер Рууд (Норвегия) - 3 235 (-1)

Лидеры женского тенниса

В рейтинге WTA изменений не произошло. Первой ракеткой мира остается Арина Сабаленка, которая выступает без национальной принадлежности. Полька Ига Швьонтек вторая, а замыкает топ-10 Екатерина Александрова.