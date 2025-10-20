UA

Сина Усика чекають в збірній України: національна федерація відреагувала на успіхи

Фото: Олександр Усик із синами (instagram.com/usyk_kate1505)
Автор: Андрій Костенко

Син абсолютного чемпіона світу з боксу Олександра Усика – Кирило – здобув черговий успіх у дзюдо. На його вдалий виступ вже відреагувала українська федерація з цього виду спорту.

Про здобутки Усика-молодшого та реакцію на них – розповідає РБК-Україна.

У фіналі Кубка Іспанії

Юний спортсмен виборов срібну медаль на Кубку Іспанії, блискуче дійшовши до фіналу турніру.

Під час змагань Кирило продемонстрував чудову техніку, холоднокровність і впевненість, не розгубившись навіть у вирішальних епізодах. Його виступи викликали схвальні відгуки серед уболівальників і тренерів.

Реакція Федерації дзюдо

Федерація дзюдо України відреагувала на виступ сина чемпіона, залишивши під відео змагань у соцмережах коментар:

"Чекаємо у збірній".

Спортивна династія Усиків

Для 12-річного Кирила це вже другий успіх у жовтні. Раніше він здобув бронзову медаль на турнірі в Сантандері, а тепер поліпшив результат, завоювавши "срібло" в Кадісі.

Відомо, що Кирило разом з братом Михайлом тренуються в Іспанії, у місті Марбелья. Спортивні починання синів активно підтримує батько – Олександр Усик, який під час підготовки до боїв також влаштовує свої тренувальні табори в Іспанії.

БоксОлександр Усик