Сына Усика ждут в сборной Украины: национальная федерация отреагировала на успехи

Фото: Александр Усик с сыновьями (instagram.com/usyk_kate1505)
Автор: Андрей Костенко

Сын абсолютного чемпиона мира по боксу Александра Усика - Кирилл - получил очередной успех в дзюдо. На его удачное выступление уже отреагировала украинская федерация по этому виду спорта.

О достижениях Усика-младшего и реакции на них - рассказывает РБК-Украина.

В финале Кубка Испании

Юный спортсмен завоевал серебряную медаль на Кубке Испании, блестяще дойдя до финала турнира.

Во время соревнований Кирилл продемонстрировал великолепную технику, хладнокровие и уверенность, не растерявшись даже в решающих эпизодах. Его выступления вызвали одобрительные отзывы среди болельщиков и тренеров.

Реакция Федерации дзюдо

Федерация дзюдо Украины отреагировала на выступление сына чемпиона, оставив под видео соревнований в соцсетях комментарий:

"Ждем в сборной".

Спортивная династия Усиков

Для 12-летнего Кирилла это уже второй успех в октябре. Ранее он завоевал бронзовую медаль на турнире в Сантандере, а теперь улучшил результат, завоевав "серебро" в Кадисе.

Известно, что Кирилл вместе с братом Михаилом тренируются в Испании, в городе Марбелья. Спортивные начинания сыновей активно поддерживает отец - Александр Усик, который во время подготовки к боям также устраивает свои тренировочные лагеря в Испании.

Ранее мы писали, что Усик анонсировал следующий бой и сказал, сколько еще лет планирует боксировать.

Также читайте, как бывший соперник Кличко может сделать россиянина претендентом на Усика.

