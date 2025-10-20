Сына Усика ждут в сборной Украины: национальная федерация отреагировала на успехи

В финале Кубка Испании

Юный спортсмен завоевал серебряную медаль на Кубке Испании, блестяще дойдя до финала турнира.

Во время соревнований Кирилл продемонстрировал великолепную технику, хладнокровие и уверенность, не растерявшись даже в решающих эпизодах. Его выступления вызвали одобрительные отзывы среди болельщиков и тренеров.

Реакция Федерации дзюдо

Федерация дзюдо Украины отреагировала на выступление сына чемпиона, оставив под видео соревнований в соцсетях комментарий:

"Ждем в сборной".

Спортивная династия Усиков

Для 12-летнего Кирилла это уже второй успех в октябре. Ранее он завоевал бронзовую медаль на турнире в Сантандере, а теперь улучшил результат, завоевав "серебро" в Кадисе.

Известно, что Кирилл вместе с братом Михаилом тренируются в Испании, в городе Марбелья. Спортивные начинания сыновей активно поддерживает отец - Александр Усик, который во время подготовки к боям также устраивает свои тренировочные лагеря в Испании.