ua en ru
Пн, 15 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Шоу бізнес

Жах у Голлівуді: сина Роба Райнера взяли під варту через вбивство батьків

Понеділок 15 грудня 2025 20:36
UA EN RU
Жах у Голлівуді: сина Роба Райнера взяли під варту через вбивство батьків Роб Райнер (кадр з фільму "Голлівуд")
Автор: Іванна Пашкевич

У США під варту взяли Ніка Райнера, якому висунули обвинувачення у вбивстві його батьків - відомого режисера Роба Райнера та його дружини Мішель Сінгер Райнер.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на People.

За даними департаменту шерифа округу Лос-Анджелес, Ніка Райнера затримали та призначили заставу у розмірі 4 мільйони доларів.

Під час окремої пресконференції в понеділок вранці начальник поліції Лос-Анджелеса Джим Макдоннелл заявив, що Ніку офіційно висунули обвинувачення у вбивстві.

Нагадаємо, Роб і Мішель Райнер були знайдені мертвими у власному будинку в Лос-Анджелесі в неділю, 14 грудня.

Раніше джерела повідомляли, що тіла подружжя виявила їхня донька Ромі Райнер.

За інформацією пожежної служби Лос-Анджелеса, екстрені служби викликали до будинку близько 15:30 для надання медичної допомоги.

Після прибуття було констатовано смерть двох осіб, яких згодом ідентифікували як Роба та Мішель Райнерів.

Жах у Голлівуді: сина Роба Райнера взяли під варту через вбивство батьківРоб Райнер та його дружина (фото: Getty Images)

Американські медіа також повідомляли, що після трагедії Ніка Райнера допитував відділ розслідування вбивств та розкрадань поліції Лос-Анджелеса.

До слова, Роб Райнер і Мішель Сінгер Райнер перебували у шлюбі з 1989 року.

Вони познайомилися під час роботи над фільмом "Коли Гаррі зустрів Саллі…", який вийшов того ж року. У подружжя було троє дітей, серед яких і Нік Райнер.

ЗМІ зазначають, що Нік Райнер раніше публічно говорив про власну боротьбу із залежністю та періоди безпритульності, які почалися ще в підлітковому віці.

Вас може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
Голлівуд Актори Зірки
Новини
Дрони СБУ втретє за тиждень атакували нафтовидобуток РФ у Каспійському морі, - джерела
Дрони СБУ втретє за тиждень атакували нафтовидобуток РФ у Каспійському морі, - джерела
Аналітика
Більше не друзі? Як Трамп змінює стратегію США і чим це загрожує Європі
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Більше не друзі? Як Трамп змінює стратегію США і чим це загрожує Європі