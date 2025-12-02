Знаменитий репер POORSTACY загадково помер у віці 26 років: що відомо
Помер американський репер і мультиінструменталіст POORSTACY (справжнє ім’я - Карліто Мілфорт-молодший. Йому було 26 років.
Помер репер POORSTACY
За даними поліції міста Бока-Ратон, музиканта не стало уранці в суботу, 29 листопада.
Смерть настала "внаслідок інциденту", який стався в цьому ж місті.
POORSTACY (фото: instagram.com/poorstacy)
Водночас правоохоронці не розкривають деталей щодо причин і обставин трагедії. Справу наразі продовжують розслідувати.
Останній допис POORSTACY в Instagram був опублікований у серпні - там він поділився серією фото з автомобіля, на одному з яких також була дитина.
POORSTACY (фото: instagram.com/poorstacy)
У тому ж місяці репер активно анонсував свої майбутні виступи у Флориді.
Під фінальним постом артиста з’явилися десятки коментарів із співчуттями від друзів і шанувальників.
"Тебе люблять, брате, завжди", - написав один із користувачів.
"Дякую за всі спогади. Спочивай з миром, брате", - додав інший фанат.
Що відомо про POORSTACY
POORSTACY був родом із Палм-Біча (Флорида). Його творчість поєднувала елементи хіп-хопу, панк-року та хеві-металу.
На стиль репера вплинули такі виконавці, як Billy Idol, XXXTentacion, The Kooks, The Strokes, My Chemical Romance, Pierce the Veil та Earl Sweatshirt.
POORSTACY (фото: instagram.com/poorstacy)
За свою кар’єру він випустив два студійні альбоми - The Breakfast Club та Party At the Cemetery, а також два EP - I Don't Care та I Don't Rap.
Крім того, POORSTACY був залучений до запису саундтреку до фантастичної комедії "Білл і Тед" (2020) з Кіану Рівзом, який згодом отримав номінацію на "Греммі".
Останній реліз репера - трек "Nothing belongs to you", який він презентував у липні цього року.
