Знаменитий репер POORSTACY загадково помер у віці 26 років: що відомо

Вівторок 02 грудня 2025 13:09
Знаменитий репер POORSTACY загадково помер у віці 26 років: що відомо
Автор: Іванна Пашкевич

Помер американський репер і мультиінструменталіст POORSTACY (справжнє ім’я - Карліто Мілфорт-молодший. Йому було 26 років.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на USA TODAY.

Помер репер POORSTACY

За даними поліції міста Бока-Ратон, музиканта не стало уранці в суботу, 29 листопада.

Смерть настала "внаслідок інциденту", який стався в цьому ж місті.

POORSTACY (фото: instagram.com/poorstacy)

Водночас правоохоронці не розкривають деталей щодо причин і обставин трагедії. Справу наразі продовжують розслідувати.

Останній допис POORSTACY в Instagram був опублікований у серпні - там він поділився серією фото з автомобіля, на одному з яких також була дитина.

POORSTACY (фото: instagram.com/poorstacy)

У тому ж місяці репер активно анонсував свої майбутні виступи у Флориді.

Під фінальним постом артиста з’явилися десятки коментарів із співчуттями від друзів і шанувальників.

"Тебе люблять, брате, завжди", - написав один із користувачів.

"Дякую за всі спогади. Спочивай з миром, брате", - додав інший фанат.

Що відомо про POORSTACY

POORSTACY був родом із Палм-Біча (Флорида). Його творчість поєднувала елементи хіп-хопу, панк-року та хеві-металу.

На стиль репера вплинули такі виконавці, як Billy Idol, XXXTentacion, The Kooks, The Strokes, My Chemical Romance, Pierce the Veil та Earl Sweatshirt.

POORSTACY (фото: instagram.com/poorstacy)

За свою кар’єру він випустив два студійні альбоми - The Breakfast Club та Party At the Cemetery, а також два EP - I Don't Care та I Don't Rap.

Крім того, POORSTACY був залучений до запису саундтреку до фантастичної комедії "Білл і Тед" (2020) з Кіану Рівзом, який згодом отримав номінацію на "Греммі".

Останній реліз репера - трек "Nothing belongs to you", який він презентував у липні цього року.

