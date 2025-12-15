ua en ru
Ужас в Голливуде: сына Роба Райнера взяли под стражу из-за убийства родителей

Понедельник 15 декабря 2025 20:36
Ужас в Голливуде: сына Роба Райнера взяли под стражу из-за убийства родителей Роб Райнер (кадр из фильма "Голливуд")
Автор: Иванна Пашкевич

В США под стражу взяли Ника Райнера, которому предъявили обвинение в убийстве его родителей - известного режиссера Роба Райнера и его жены Мишель Сингер Райнер.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на People.

По данным департамента шерифа округа Лос-Анджелес, Ника Райнера задержали и назначили залог в размере 4 миллиона долларов.

Во время отдельной пресс-конференции в понедельник утром начальник полиции Лос-Анджелеса Джим Макдоннелл заявил, что Нику официально предъявлено обвинение в убийстве.

Напомним, Роб и Мишель Райнер были найдены мертвыми в собственном доме в Лос-Анджелесе в воскресенье, 14 декабря.

Ранее источники сообщали, что тела супругов обнаружила их дочь Роми Райнер.

По информации пожарной службы Лос-Анджелеса, экстренные службы вызвали к дому около 15:30 для оказания медицинской помощи.

По прибытии была констатирована смерть двух человек, которых впоследствии идентифицировали как Роба и Мишель Райнеров.

Ужас в Голливуде: сына Роба Райнера взяли под стражу из-за убийства родителейРоб Райнер и его жена (фото: Getty Images)

Американские медиа также сообщали, что после трагедии Ника Райнера допрашивал отдел расследования убийств и хищений полиции Лос-Анджелеса.

К слову, Роб Райнер и Мишель Сингер Райнер состояли в браке с 1989 года.

Они познакомились во время работы над фильмом "Когда Гарри встретил Салли...", который вышел в том же году. У супругов было трое детей, среди которых и Ник Райнер.

СМИ отмечают, что Ник Райнер ранее публично говорил о собственной борьбе с зависимостью и периоды беспризорности, которые начались еще в подростковом возрасте.

