Сын Довженко раскрыл, сколько зарабатывает: "Не чувствую себя богатым"

Иван Довженко, который прославился ролями в фильмах "Мавка. Справжній міф" и "На драйві", поделился подробностями о своих заработках. Он признался, сколько платит за обучение в театральном и получает ли помощь от звездных родителей.

Подробнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на комментарий актера "Ранку у великому місті".

Что Иван Довженко рассказал о заработках и расходах

22-летний актер работает в театре Франко, продолжает обучение на магистратуре в университете имени Карпенко-Карого, а также может похвастаться несколькими успешными работами в кино и сериалах.

Впрочем, к списку состоятельных людей он себя не относит. Все из-за стоимости обучения, за которое приходится отдавать немалую сумму.

"Я плачу контракт более 100 тысяч гривен Карпенко-Карому в год. Я не чувствую себя состоятельным студентом. В плане состоятельности как профессиональности, то да, я благодарен судьбе за то, что имею", - поделился он.

В то же время Иван признался, помогают ли родители оплачивать обучение.

"Помогают родители и что-то сам. Я не смогу 100 тысяч сейчас еще потянуть", - рассказал он.

Актер также признался, сколько зарабатывает каждый месяц. Доходы зависят от проекта.

"Это меньше 20 тысяч гривен. А иногда бывает и больше. Это как получится, что за проект или спектакль. Мой первый проект стоил 4 тысячи за один съемочный день. И я был, честно, очень счастлив", - сказал он.



Что известно о семье Довженко

Напомним, Иван - сын Вячеслава Довженко и Ксении Баши. Актеры развелись в 2018 году. У них также есть сын Василий.

Сейчас мама юноши счастлива в браке с актером Александром Форманчуком, с которым воспитывает общую дочь Лелю.

Тем временем отец готовится к свадьбе с младшей на 20 лет художницей по костюмам Светланой.

Ранее парень рассказывал, что поддерживает хорошие отношения с избранницей папы и своим отчимом.

