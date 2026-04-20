Сім українок на супертурнірі: з ким зіграють Світоліна, Костюк та інші на "тисячнику" в Мадриді

Хто з українок зіграє в основі

Відразу чотири наші тенісистки розпочнуть шлях з основної сітки, а ще три – спробують пробитися через кваліфікаційне сито.

Увага вболівальників прикута до Еліни Світоліної, яка минулого року зупинилася лише за крок до фіналу, та Марти Костюк, яка перебуває у феноменальній формі після тріумфу в Руані.

Перші матчі основної сітки стартують уже 21 квітня, і жереб підготував для українок чимало цікавих протистоянь.

Привілеї для лідерок та іспит для Ястремської

Перша ракетка України Еліна Світоліна (7-й номер посіву) та Марта Костюк (26-й номер) завдяки високому рейтингу пропускають перше коло.

Світоліна розпочне турнір матчем проти переможниці пари Вікторія Голубіч (Швейцарія) – Анна Бондар (Угорщина).

Костюк чекатиме на сильнішу у дуелі між казахстанкою Юлією Путінцевою та чешкою Терезою Валентовою.

Даяна Ястремська стартує з першого раунду матчем проти аргентинки Солани Сіерри. У разі успіху на неї чекає серйозна перевірка – шоста сіяна Аманда Анісімова.

Дебютантка мадридського "тисячника" Олександра Олійникова зіграє з однією з переможниць кваліфікації.

Старт кваліфікації

У відбірковому турнірі, що стартує 20 квітня, виступлять ще три представниці України, причому всі вони потрапили до числа сіяних.

Юлія Стародубцева (1-й номер посіву кваліфікації) зіграє проти італійки Лукреції Стефаніні. Ангеліна Калініна розпочне шлях матчем проти іспанки Марини Бассольс Рібери. А Дарія Снігур екзаменуватиме бразилійку Наухані Віторію Леме да Сілву.

Розклад турніру в Мадриді

20 квітня: старт кваліфікації.

21-22 квітня: матчі першого кола основної сітки.

23-24 квітня: поєдинки другого кола за участю Світоліної та Костюк.