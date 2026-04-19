Шовковський зробив офіційну заяву про призначення у збірну України: "Інтерес до цієї теми є"

Позиція Шовковського

51-річний фахівець, який перебуває без роботи після відставки з "Динамо" у листопаді 2025 року, вирішив відповісти на найпопулярніше запитання вболівальників. За словами Шовковського, робота зі збірною – це "рівень максимальної відповідальності".

"На сьогоднішній день офіційної пропозиції від людей, які мають повноваження її робити, мені не надходило. Водночас були дзвінки, розмови, обговорення – інтерес до цієї теми є, але важливо розділяти розмови і конкретні рішення", - заявив тренер.

Шовковський також додав, що після виснажливої роботи в київському клубі йому була потрібна пауза для відновлення та переосмислення досвіду. Зараз він відкритий до нових викликів як в Україні, так і за кордоном.

Бекграунд: від чемпіонства до відставки

Шовковський очолював "Динамо" з 2023 по 2025 роки. Під його керівництвом "біло-сині" виграли золоті медалі чемпіонату України в сезоні-2024/25.

Проте наступний цикл виявився невдалим. У листопаді 2025-го Шовковського звільнили після серії поразок, зокрема від кіпрської "Омонії" в Лізі конференцій. На той момент клуб посідав сьоме місце в УПЛ і здобув одну перемогу в останніх дев'яти матчах чемпіонату, а також набрав лише три очки в чотирьох турах Ліги конференцій. Шовковського на тренерському містку замінив Ігор Костюк.

Варто зазначити, що Шовковський вже має досвід роботи в національній команді – він входив до тренерського штабу Андрія Шевченка.

Що чекає на збірну

Наразі крісло головного тренера збірної України формально займає Сергій Ребров, чия угода діє до літа. Однак після фіаско у відборі на ЧС-2026 президент УАФ Андрій Шевченко анонсував ухвалення "фінальних рішень" щодо майбутнього команди вже до кінця квітня.

Серед потенційних кандидатів, окрім Шовковського, у ЗМІ фігурують прізвища Мирона Маркевича та Руслана Ротаня.