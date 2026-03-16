Шон Пенн отримав "Оскар", але пропустив церемонію заради України: джерела розкрили деталі

10:24 16.03.2026 Пн
2 хв
Актор не з’явився на вручення престижної премії, про що зі сцени розповів Кіран Калкін
aimg Поліна Іваненко
Шон Пенн пропустив церемонію "Оскара" (фото: Getty Images)

Американський актор Шон Пенн отримав премію "Оскар" за найкращу чоловічу роль другого плану. І вже відомо, чому він проігнорував церемонію нагородження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Більше цікавого: "Оскар-2026": всі переможці найголовнішої кінопремії

Чому Шон Пенн пропустив церемонію "Оскара"

Пенн здобув нагороду за роль у фільмі режисера Пола Томаса Андерсона "Одна битва за іншою". Це вже третя статуетка "Оскар" в кар’єрі актора.

Втім, під час самої церемонії він був відсутній. Як повідомили джерела, актор покинув США та вирушив до Європи. За словами співрозмовників журналістів, він планував поїздку до України.

Точні деталі маршруту або мети поїздки не розкриваються. Представник актора від коментарів відмовився.

Під час оголошення переможця нагороду від імені Пенна прийняв ведучий церемонії Кіран Калкін, який пожартував, що актор "не зміг бути тут цього вечора або просто не захотів".

Шоста номінація і третя перемога Шона Пенна

Це вже третя перемога Пенна на премії "Оскар". Раніше він отримував "Оскар" за ролі у фільмах "Таємнича річка" та "Мілк". Загалом актор був номінований на премію шість разів.

Пенн також отримав низку інших нагород за свою роль у стрічці "Одна битва за іншою", зокрема премію BAFTA та нагороду Гільдії кіноакторів. Відомо, що актор пропустив і ці церемонії нагородження.

Шон Пенн і Україна

Шон Пенн неодноразово підтримував Україну після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році. Він кілька разів відвідував країну та знімав документальний фільм про війну.

Актор також публічно висловлював підтримку українцям і підтримує контакт з президентом України Володимиром Зеленським. Під час одного з візитів Пенн навіть подарував йому одну зі своїх статуеток "Оскар", заявивши, що забере її назад після перемоги України у війні.

