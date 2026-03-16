Шон Пенн получил "Оскар", но пропустил церемонию ради Украины: источники раскрыли детали

Почему Шон Пенн пропустил церемонию "Оскара"

Пенн получил награду за роль в фильме режиссера Пола Томаса Андерсона "Одна битва за другой". Это уже третья статуэтка "Оскар" в карьере актера.

Впрочем, во время самой церемонии он отсутствовал. Как сообщили источники, актер покинул США и отправился в Европу. По словам собеседников журналистов, он планировал поездку в Украину.

Точные детали маршрута или цели поездки не раскрываются. Представитель актера от комментариев отказался.

Во время объявления победителя награду от имени Пенна принял ведущий церемонии Киран Калкин, который пошутил, что актер "не смог быть здесь в этот вечер или просто не захотел".

Шестая номинация и третья победа Шона Пенна

Это уже третья победа Пенна на премии "Оскар". Ранее он получал "Оскар" за роли в фильмах "Таинственная река" и "Милк". В целом актер был номинирован на премию шесть раз.

Пенн также получил ряд других наград за свою роль в фильме "Одна битва за другой", в частности премию BAFTA и награду Гильдии киноактеров. Известно, что актер пропустил и эти церемонии награждения.

Шон Пенн и Украина

Шон Пенн неоднократно поддерживал Украину после начала полномасштабного вторжения России в 2022 году. Он несколько раз посещал страну и снимал документальный фильм о войне.

Актер также публично выражал поддержку украинцам и поддерживает контакт с президентом Украины Владимиром Зеленским. Во время одного из визитов Пенн даже подарил ему одну из своих статуэток "Оскар", заявив, что заберет ее обратно после победы Украины в войне.