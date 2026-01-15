ua en ru
Чт, 15 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Шоу бізнес

"Шляхи розійшлися". Ірочка з "Холостяка" розкрила правду про дружбу з Надін

Четвер 15 січня 2026 21:20
UA EN RU
"Шляхи розійшлися". Ірочка з "Холостяка" розкрила правду про дружбу з Надін Ірочка з "Холостяка" (кадр з інтерв'ю)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Ірина Пономаренко, яка прославилася завдяки участі в "Холостяку", вперше прокоментувала чутки про дружбу з переможницею Надін Головчук. Як відомо, вони були знайомі ще до участі в реаліті.

Як повідомляє РБК-Україна, Ірочка в інтерв'ю Славі Дьоміну розвіяла чутки навколо дружби з Надін.

Що сказала Ірочка про дружбу з Надін

Вони дійсно були знайомі до участі в реаліті, однак фіналістка не може назвати це дружбою.

"Так, ми були знайомі. Ми перетиналися два рази, максимум три. Два точно на роботі", - розповіла вона.

Ірочка розкрила, якою була її реакція на появу знайомої в шоу. Ця подія стала несподіванкою, але не викликала сильних почуттів.

"Це було неочікувано. В якийсь момент прикольно, що є якась людина, яку ти знаєш, а з іншої сторони - пофіг", - поділилася вона.

&quot;Шляхи розійшлися&quot;. Ірочка з &quot;Холостяка&quot; розкрила правду про дружбу з НадінІрочка прокоментувала стосунки з Надін (кадр з інтерв'ю)

Фіналістка шоу також чітко відповіла на питання, чи підтримують вони спілкування після завершення проєкту.

"Ми не спілкуємося і до проєкту не спілкувалися. Ми от тільки по роботі зустрічались. Ми, звісно, трохи спілкувалися, бо жили в одній кімнаті. Після проєкту пару раз в Хмельницькому, Києві зустрічались та спілкувались. Потім наші шляхи розійшлись", - розповіла модель.


Що відомо про участь Ірочки в "Холостяку"

Пономаренко взяла участь у 14-му сезоні романтичного шоу з Тарасом Цимбалюком, запам'ятавшись унікальною появою в рожевому капелюсі та почуттям гумором.

Вона впевнено дійшла до фіналу, захопивши глядацьку симпатію та ставши однією з головних претенденток на перемогу. Втім, у вирішальний момент вибір Холостяк зробив вибір не на її користь. Водночас Ірочка про це не шкодує, адже згодом після шоу з'ясувалося, що Цимбалюку було все одно, кого обирати.

&quot;Шляхи розійшлися&quot;. Ірочка з &quot;Холостяка&quot; розкрила правду про дружбу з НадінІрочка та Цимбалюк (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)

Вас також може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
Холостяк Новини шоу-бізнесу Зірки шоу-бізнесу
Новини
Зеленський: сьогодні будуть рішення про послаблення комендантської години
Зеленський: сьогодні будуть рішення про послаблення комендантської години
Аналітика
Перезавантаження Зеленського: чому Рада зірвала призначення в Кабмін і що відбувається в ОП
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Перезавантаження Зеленського: чому Рада зірвала призначення в Кабмін і що відбувається в ОП