ua en ru
Чт, 15 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Шоу бізнес

Ірочка з "Холостяка" висловилася про Цимбалюка і фінал: "Це все гра"

Четвер 15 січня 2026 18:05
UA EN RU
Ірочка з "Холостяка" висловилася про Цимбалюка і фінал: "Це все гра" Іра Пономаренко (фото: instagram.com/ponomarenko.hlf)
Автор: Поліна Іваненко

Модель Ірина Пономаренко, яка стала улюбленицею глядачів "Холостяка" та залишила проєкт просто за крок до фіналу, висловилася про Тараса Цимбалюка. Нині вона радіє, що пішла з реаліті саме у той момент, а не пізніше.

Як повідомляє РБК-Україна, про це Пономаренко розповіла в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Що Ірочка думає про Тараса

Модель пригадала момент, коли з нею попрощався Цимбалюк. Це сталося у фінальному епізоді. За словами Ірочки, тоді вона багато що усвідомила.

"В цей момент я розумію, що, напевно, це все була гра з його боку... Найголовніше, що з мого боку це все було по-справжньому. От я навіть не знаю, як це пояснити. От просто щось десь тепер я зрозуміла, що було якось по-іншому", - пригадала Пономаренко.

За словами Ірочки, під час зйомок вона відчувала реальні емоції та сприймала усе як реальність. Так само вона сприймала і слова Тараса. Нині ж, коли модель дивилася випуски, вона не сумувала.

Дівчині було приємно бачити побачення з Цимбалюком. А ось деякі коментарі інших учасниць, які ті давали під час зйомок, її шокували.

Ірочка з &quot;Холостяка&quot; висловилася про Цимбалюка і фінал: &quot;Це все гра&quot;Ірочка з "Холостяка" висловилася про Цимбалюка (скриншот)

"Я просто не концентруюсь на цих моментах. Я дивлюсь: "Ой, як гарно, Іруся в кадрі посміхається, яка історія з Тарасом, блін, так приємно дивитись". Ну, коментують. А вони... Ну, шкода, дівчат. Якщо вони обрали так мене коментувати, ну, значить, це їх вибір", - пояснила модель.

Також Ірочка висловилася про інтерв'ю Тараса Єві Коршик. В ньому актор сказав, що розірвав стосунки з Надін просто у листуванні, а ще визнав, що не відчував до учасниць справжніх почуттів.

"Круто, що я пішла третя. Дякую за це. Я рада, що от так все сталось. Не знаю, як коментувати. Тарас чомусь обрав ось так поводити себе, ось так це все коментувати", - зізналася Пономаренко.

"Я ж кажу, я не знаю, як він зараз проживає цей період, що в нього взагалі в голові відбувається. Може там щось таке, про що ми навіть ніколи не задумувались і не відчували. Тому я сподіваюсь, що він дає собі звітність, що він говорить, як діє за своїм якимось планом", - резюмувала вона.

Вас може зацікавити

Читайте РБК-Україна в Google News
Холостяк Новини шоу-бізнесу Зірки шоу-бізнесу
Новини
Зеленський: сьогодні будуть рішення про послаблення комендантської години
Зеленський: сьогодні будуть рішення про послаблення комендантської години
Аналітика
Перезавантаження Зеленського: чому Рада зірвала призначення в Кабмін і що відбувається в ОП
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Перезавантаження Зеленського: чому Рада зірвала призначення в Кабмін і що відбувається в ОП