Друг Цимбалюка заступився за актора на тлі хейту у мережі: "Тупим раніше не давали мікрофон"

Після інтерв’ю блогерці Єві Коршик український актор і головний герой 14-го сезону шоу "Холостяк" Тарас Цимбалюк зіштовхнувся з хвилею критики у мережі. На тлі масових обговорень та негативних коментарів на захист актора публічно виступив його друг - актор, продюсер і комік Роман Крохін.
Крохін заявив, що незалежно від рішень, які ухвалює людина, публічна реакція майже завжди зводиться до хейту.
За його словами, Цимбалюка критикували на кожному етапі участі у проєкті - незалежно від результату.
"Не вибрав одну - хейт. Вибрав ту, яку вважав за потрібне - хейт. Не вибрав нікого - знову хейт. Знімали шоу - "все награно, фальш, піар" - хейт. Дав інтерв'ю. Розповів щирі емоції, без образи, без маски - і, ви не повірите... знову хейт. Висновок дуже простий, але болючий: що б ти не робив - тебе будуть хейтити. Завжди", - зазначив комік.
За словами Крохіна, єдина відмінність полягає лише в тому, за що саме людину критикують.
При цьому він жорстко висловився на адресу самих хейтерів, назвавши їх неспроможними до самореалізації.
"Найсмішніше (і найогидніше) - хейтять не сильні. Хейтять недорозвинені, ображені, ті, хто нічого не створив, але дуже хоче відчути себе значущим за рахунок чужого життя", - написав він.
Комік також звернув увагу на те, що соцмережі дали голос людям, які раніше не мали публічної трибуни, зокрема у Threads.
"Раніше тупим людям не давали мікрофон. Про те, що ти ідіот, знали тільки твої батьки і, можливо, твоє нікчемне оточення (якщо воно взагалі було). А тепер є Threads. Це просто відлуння порожнечі", - додав Крохін.
Він підсумував, що хейт не варто сприймати як ознаку помилки, а радше як побічний ефект публічності та руху вперед.
Друг Тараса Цимбалюка заступився за актора (фото: instagram.com/krokharoman)
"Хейт - не знак, що ти робиш щось не так. Хейт - це побічний ефект руху. Якщо тебе не хейтять - значить, тебе не видно. Використовуй хейт як паливо", - резюмував артист.
Раніше в тому ж інтерв’ю Тарас Цимбалюк зізнався, що його участь у шоу "Холостяк" була оплачуваною.
За словами актора, він свідомо погодився на проєкт, аби розширити власну аудиторію.
Цимбалюк також заявив, що після шоу його гонорари в кіно та рекламних проєктах зросли.
