Головна » Розваги » Шоу бізнес

Друг Цимбалюка заступився за актора на тлі хейту у мережі: "Тупим раніше не давали мікрофон"

Неділя 11 січня 2026 15:24
Друг Цимбалюка заступився за актора на тлі хейту у мережі: "Тупим раніше не давали мікрофон" Друг Тараса Цимбалюка заступився за актора (колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Після інтерв’ю блогерці Єві Коршик український актор і головний герой 14-го сезону шоу "Холостяк" Тарас Цимбалюк зіштовхнувся з хвилею критики у мережі. На тлі масових обговорень та негативних коментарів на захист актора публічно виступив його друг - актор, продюсер і комік Роман Крохін.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram товариша Цибмалюка.

Крохін заявив, що незалежно від рішень, які ухвалює людина, публічна реакція майже завжди зводиться до хейту.

За його словами, Цимбалюка критикували на кожному етапі участі у проєкті - незалежно від результату.

"Не вибрав одну - хейт. Вибрав ту, яку вважав за потрібне - хейт. Не вибрав нікого - знову хейт. Знімали шоу - "все награно, фальш, піар" - хейт. Дав інтерв'ю. Розповів щирі емоції, без образи, без маски - і, ви не повірите... знову хейт. Висновок дуже простий, але болючий: що б ти не робив - тебе будуть хейтити. Завжди", - зазначив комік.

За словами Крохіна, єдина відмінність полягає лише в тому, за що саме людину критикують.

Друг Цимбалюка заступився за актора на тлі хейту у мережі: &quot;Тупим раніше не давали мікрофон&quot;Друг Тараса Цимбалюка заступився за актора (фото: instagram.com/krokharoman)

При цьому він жорстко висловився на адресу самих хейтерів, назвавши їх неспроможними до самореалізації.

"Найсмішніше (і найогидніше) - хейтять не сильні. Хейтять недорозвинені, ображені, ті, хто нічого не створив, але дуже хоче відчути себе значущим за рахунок чужого життя", - написав він.

Комік також звернув увагу на те, що соцмережі дали голос людям, які раніше не мали публічної трибуни, зокрема у Threads.

"Раніше тупим людям не давали мікрофон. Про те, що ти ідіот, знали тільки твої батьки і, можливо, твоє нікчемне оточення (якщо воно взагалі було). А тепер є Threads. Це просто відлуння порожнечі", - додав Крохін.

Він підсумував, що хейт не варто сприймати як ознаку помилки, а радше як побічний ефект публічності та руху вперед.

Друг Цимбалюка заступився за актора на тлі хейту у мережі: &quot;Тупим раніше не давали мікрофон&quot;Друг Тараса Цимбалюка заступився за актора (фото: instagram.com/krokharoman)

"Хейт - не знак, що ти робиш щось не так. Хейт - це побічний ефект руху. Якщо тебе не хейтять - значить, тебе не видно. Використовуй хейт як паливо", - резюмував артист.

Раніше в тому ж інтерв’ю Тарас Цимбалюк зізнався, що його участь у шоу "Холостяк" була оплачуваною.

За словами актора, він свідомо погодився на проєкт, аби розширити власну аудиторію.

Цимбалюк також заявив, що після шоу його гонорари в кіно та рекламних проєктах зросли.

