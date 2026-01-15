ua en ru
"Пути разошлись". Ирочка из "Холостяка" раскрыла правду о дружбе с Надин

Четверг 15 января 2026 21:20
"Пути разошлись". Ирочка из "Холостяка" раскрыла правду о дружбе с Надин Ирочка из "Холостяка" (кадр из интервью)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Ирина Пономаренко, которая прославилась благодаря участию в "Холостяке", впервые прокомментировала слухи о дружбе с победительницей Надин Головчук. Как известно, они были знакомы еще до участия в реалити.

Как сообщает РБК-Украина, Ирочка в интервью Славе Демину развеяла слухи вокруг дружбы с Надин.

Что сказала Ирочка о дружбе с Надин

Они действительно были знакомы до участия в реалити, однако финалистка не может назвать это дружбой.

"Да, мы были знакомы. Мы пересекались два раза, максимум три. Два точно на работе", - рассказала она.

Ирочка раскрыла, какой была ее реакция на появление знакомой в шоу. Это событие стало неожиданностью, но не вызвало сильных чувств.

"Это было неожиданно. В какой-то момент прикольно, что есть какой-то человек, которого ты знаешь, а с другой стороны - пофиг", - поделилась она.

&quot;Пути разошлись&quot;. Ирочка из &quot;Холостяка&quot; раскрыла правду о дружбе с НадинИрочка прокомментировала отношения с Надин (кадр из интервью)

Финалистка шоу также четко ответила на вопрос, поддерживают ли они общение после завершения проекта.

"Мы не общаемся и до проекта не общались. Мы вот только по работе встречались. Мы, конечно, немного общались, потому что жили в одной комнате. После проекта пару раз в Хмельницком, Киеве встречались и общались. Потом наши пути разошлись", - рассказала модель.


Что известно об участии Ирочки в "Холостяке"

Пономаренко приняла участие в 14-м сезоне романтического шоу с Тарасом Цимбалюком, запомнившись уникальным появлением в розовой шляпе и чувством юмора.

Она уверенно дошла до финала, захватив зрительскую симпатию и став одной из главных претенденток на победу. Впрочем, в решающий момент выбор Холостяк сделал выбор не в ее пользу. В то же время Ирочка об этом не жалеет, ведь впоследствии после шоу выяснилось, что Цимбалюку было все равно, кого выбирать.

&quot;Пути разошлись&quot;. Ирочка из &quot;Холостяка&quot; раскрыла правду о дружбе с НадинИрочка и Цымбалюк (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)

