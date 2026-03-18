Шлях до Євро-2027 відкритий: з ким тепер зіграє Україна після везіння у кваліфікації

10:26 18.03.2026 Ср
2 хв
Цього вечора вболівальники збірної України дякували не лише своїм гравчиням
aimg Катерина Урсатій
Збірна України з баскетболу (фото: facebook.com/UkrBasket)

Жіноча національна команда України з баскетболу продовжить боротьбу за путівку на континентальну першість. Завдяки збігу результатів у паралельних групах "синьо-жовті" подолали перший етап відбору.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.

Шлях України до наступної стадії

За підсумками початкового раунду кваліфікації українська збірна зафіксувалася на третій позиції у групі E.

Попереду опинилися представниці Чорногорії та Болгарії.

У активі нашої команди три переможні результати, дев'ять набраних очок та позитивний баланс ігрових пунктів (+35).

Ключовим фактором став успіх у фінальному протистоянні з Азербайджаном, яке завершилося з рахунком 73:55 на користь українок.

Це дозволило підопічним Світлани Ткаченко претендувати на прохід далі через рейтинг найкращих команд, що посіли треті місця.

З семи таких збірних квитки у наступне коло отримували лише три.

Результати конкурентів та умови виходу

Для підсумкового успіху "синьо-жовтим" була необхідна невдача суперниць у групах A та D. Обидва сценарії реалізувалися:

  • Ірландія зазнала розгромної поразки від Ізраїлю (45:90);
  • Швейцарія не змогла обіграти Австрію, поступившись із рахунком 66:79.

Такі результати опонентів дозволили Україні офіційно увійти до топ-3 кращих третіх команд та отримати місце у другому етапі відбору.

Формат другого раунду та дати матчів

У наступній фазі змагань візьмуть участь 24 колективи.

До 17 кращих збірних першого етапу додадуться ще сім потужних команд, серед яких Франція, Іспанія, Італія, Чехія, Німеччина, Туреччина та Угорщина.

Учасників розподілять на шість груп (по чотири збірні в кожній). На чемпіонат Європи-2027 вийдуть по дві найкращі команди з кожного квартету.

Календар другого раунду передбачає два ігрові блоки:

  1. З 8 по 18 листопада 2026 року
  2. З 7 по 17 лютого 2027 року

Жеребкування групового етапу відбудеться безпосередньо перед стартом матчів другого раунду.

