Шлях до Євро-2027 відкритий: з ким тепер зіграє Україна після везіння у кваліфікації

Шлях України до наступної стадії

За підсумками початкового раунду кваліфікації українська збірна зафіксувалася на третій позиції у групі E.

Попереду опинилися представниці Чорногорії та Болгарії.

У активі нашої команди три переможні результати, дев'ять набраних очок та позитивний баланс ігрових пунктів (+35).

Ключовим фактором став успіх у фінальному протистоянні з Азербайджаном, яке завершилося з рахунком 73:55 на користь українок.

Це дозволило підопічним Світлани Ткаченко претендувати на прохід далі через рейтинг найкращих команд, що посіли треті місця.

З семи таких збірних квитки у наступне коло отримували лише три.

Результати конкурентів та умови виходу

Для підсумкового успіху "синьо-жовтим" була необхідна невдача суперниць у групах A та D. Обидва сценарії реалізувалися:

Ірландія зазнала розгромної поразки від Ізраїлю (45:90);

Швейцарія не змогла обіграти Австрію, поступившись із рахунком 66:79.

Такі результати опонентів дозволили Україні офіційно увійти до топ-3 кращих третіх команд та отримати місце у другому етапі відбору.

Формат другого раунду та дати матчів

У наступній фазі змагань візьмуть участь 24 колективи.

До 17 кращих збірних першого етапу додадуться ще сім потужних команд, серед яких Франція, Іспанія, Італія, Чехія, Німеччина, Туреччина та Угорщина.

Учасників розподілять на шість груп (по чотири збірні в кожній). На чемпіонат Європи-2027 вийдуть по дві найкращі команди з кожного квартету.

Календар другого раунду передбачає два ігрові блоки:

З 8 по 18 листопада 2026 року З 7 по 17 лютого 2027 року

Жеребкування групового етапу відбудеться безпосередньо перед стартом матчів другого раунду.