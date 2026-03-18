Путь к Евро-2027 открыт: с кем теперь сыграет Украина после везения в квалификации

Женская национальная команда Украины по баскетболу продолжит борьбу за путевку на континентальное первенство. Благодаря совпадению результатов в параллельных группах "сине-желтые" преодолели первый этап отбора.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.
По итогам начального раунда квалификации украинская сборная зафиксировалась на третьей позиции в группе E.
Впереди оказались представительницы Черногории и Болгарии.
В активе нашей команды три победных результата, девять набранных очков и положительный баланс игровых пунктов (+35).
Ключевым фактором стал успех в финальном противостоянии с Азербайджаном, которое завершилось со счетом 73:55 в пользу украинок.
Это позволило подопечным Светланы Ткаченко претендовать на проход дальше через рейтинг лучших команд, занявших третьи места.
Из семи таких сборных билеты в следующий круг получали только три.
Для итогового успеха "сине-желтым" была необходима неудача соперниц в группах A и D. Оба сценария реализовались:
Такие результаты оппонентов позволили Украине официально войти в топ-3 лучших третьих команд и получить место во втором этапе отбора.
В следующей фазе соревнований примут участие 24 коллектива.
К 17 лучшим сборным первого этапа добавятся еще семь мощных команд, среди которых Франция, Испания, Италия, Чехия, Германия, Турция и Венгрия.
Участников распределят на шесть групп (по четыре сборные в каждой). На чемпионат Европы-2027 выйдут по две лучшие команды из каждого квартета.
Календарь второго раунда предусматривает два игровых блока:
Жеребьевка группового этапа состоится непосредственно перед стартом матчей второго раунда.
