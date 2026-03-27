Шевченко висловився про відставку Реброва: офіційна заява президента УАФ

13:34 27.03.2026 Пт
2 хв
Очільник асоціації незадоволений результатами та анонсував ухвалення рішення щодо майбутнього тренерського штабу
aimg Андрій Костенко
Андрій Шевченко (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко офіційно прокоментував непотрапляння національної збірної на чемпіонат світу-2026.

Оцінка результатів та майбутні кроки

Шевченко подякував вболівальникам за підтримку, проте відверто заявив, що головне завдання на кваліфікаційний цикл не було виконане.

За словами президента асоціації, наразі команда має зосередитися на найближчій товариській грі, яка стане іспитом на силу духу після поразки у плей-офф.

"Ми незадоволені результатом, адже завдання на цикл не виконано. Зараз збірній потрібно гідно зіграти другий матч, показати характер і силу духу. Після цієї товариської гри ми проведемо повний аналіз відбіркового циклу, поговоримо з головним тренером і ухвалимо рішення на користь майбутнього національної збірної", - зазначив Шевченко.

Що чекає на Реброва

Заява президента фактично підтверджує, що питання можливої відставки Сергія Реброва залишається відкритим. Остаточне рішення буде ухвалено після особистої розмови з наставником та вивчення всіх чинників, що призвели до вильоту команди на стадії півфіналу стикових матчів.

Нагадаємо, "синьо-жовті" втратили шанс поїхати на Мундіаль після поразки від Швеції (1:3). Наразі невідомо, чи продовжить тренер роботу з командою в найближчому розіграші Ліги націй, чи УАФ розпочне пошук нового фахівця.

ФутболЧемпіонат світуАндрій ШевченкоСергій Ребров