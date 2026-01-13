Шедевральний асист і рекорд: Маліновський обійшов Шевченка у рейтингу Серії А (відео)

Як зіграла "Дженоа"

"Грифони" відкрили рахунок уже на 7-й хвилині поєдинку. Маліновський віддав розрізну передачу на Лоренцо Коломбо, який точно пробив по воротах суперника.

Після перерви генуезці змогли зробити свою перевагу комфортною. На 75-й та 78-й хвилинах відзначилися Мортен Френдруп і Лео Естігор, встановивши остаточний рахунок – 3:0.

Для "Дженоа" ця перемога стала першою за шість турів у Серії А. Команда набрала 19 очок і піднялася на 15-те місце у турнірній таблиці.

Маліновський у нинішньому сезоні Серії А вже має п'ять результативних дій: два голи та три асисти.

Рекордний асист Маліновського

Для 32-річного хавбека цей гольовий пас став 30-м у Серії А. За цим показником він вийшов на перше місце серед усіх українських футболістів в історії італійського чемпіонату, обійшовши Андрія Шевченка (29).

Найкращі українські асистенти у Серії А:

Руслан Маліновський – 30 ("Аталанта" – 24, "Дженоа" – 6)

Андрій Шевченко – 29 ("Мілан")

Олександр Заваров – 7 ("Ювчентус")

Віктор Коваленко – 6 ("Спеція" – 5, "Емполі" – 1)

Артем Довбик – 3 ("Рома")