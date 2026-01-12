"Реал" звільнив Алонсо і назвав нового тренера: чим відомий Арбеола
Мадридський "Реал" офіційно оголосив про розірвання контракту з керманичем команди Хабі Алонсо.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на акаунт клубу у соцмережі Instagram.
Причини звільнення та результати команди
Останньою краплею для керівництва "вершкових" став програш у битві за трофей. Мадридці поступилися каталонській "Барселоні" у фіналі Суперкубка Іспанії з рахунком 2:3. Співпрацю припинено за обопільною згодою сторін.
Хабі Алонсо очолив "королівський клуб" у червні минулого року, перейшовши з німецького "Баєра".
Загалом іспанець провів на тренерському містку 34 поєдинки. Попри статус легенди клубу, результати команди в поточному сезоні виявилися нестабільними.
Наразі "Реал" посідає другу сходинку в Ла Лізі, маючи у своєму активі 45 очок після 19 турів. Відставання від лідера чемпіонату, "Барселони", складає чотири пункти.
У загальній таблиці Ліги чемпіонів мадридський колектив перебуває на сьомій позиції, що дозволяє претендувати на прямий вихід до 1/8 фіналу.
Офіційна позиція клубу
У пресслужбі "Реала" підкреслили, що Алонсо залишається важливою частиною історії мадридців.
"Хабі Алонсо - легенда нашого клубу, яка завжди втілювала його ключові цінності. "Реал" назавжди залишиться для нього рідною домівкою. Ми вдячні тренеру та його штабу за професіоналізм і відданість справі", - зазначено в офіційному релізі мадридців.
Хто стане наступником
Вакантне крісло головного тренера першої команди не залишатиметься порожнім. Клуб повідомив, що новим очільником колективу стане Альваро Арбелоа.
Це буде його перший досвід роботи з дорослою командою. Досі іспанець очолював молодіжну команду клубу "Кастілью" та юнацький склад.
Як гравець Арбелоа провів за "Реал" 238 матчів у всіх турнірах та двічі вигравав із клубом Лігу чемпіонів.
Разом зі збірною Іспанії Альваро ставав чемпіоном світу у 2010-му році та дворазовим чемпіоном Європи (2008, 2012).
Перший матч після зміни тренера "Реал" проведе в середу, 14 січня, коли в 1/8 фіналу Кубка Іспанії протистоятиме "Альбасете", клубу другого дивізіону.
