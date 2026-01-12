ua en ru
Головна » Розваги » Спорт

"Реал" звільнив Алонсо і назвав нового тренера: чим відомий Арбеола

Понеділок 12 січня 2026 19:39
"Реал" звільнив Алонсо і назвав нового тренера: чим відомий Арбеола Хабі Алонсо (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Урсатій

Мадридський "Реал" офіційно оголосив про розірвання контракту з керманичем команди Хабі Алонсо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на акаунт клубу у соцмережі Instagram.

Причини звільнення та результати команди

Останньою краплею для керівництва "вершкових" став програш у битві за трофей. Мадридці поступилися каталонській "Барселоні" у фіналі Суперкубка Іспанії з рахунком 2:3. Співпрацю припинено за обопільною згодою сторін.

Хабі Алонсо очолив "королівський клуб" у червні минулого року, перейшовши з німецького "Баєра".

Загалом іспанець провів на тренерському містку 34 поєдинки. Попри статус легенди клубу, результати команди в поточному сезоні виявилися нестабільними.

Наразі "Реал" посідає другу сходинку в Ла Лізі, маючи у своєму активі 45 очок після 19 турів. Відставання від лідера чемпіонату, "Барселони", складає чотири пункти.

У загальній таблиці Ліги чемпіонів мадридський колектив перебуває на сьомій позиції, що дозволяє претендувати на прямий вихід до 1/8 фіналу.

Офіційна позиція клубу

У пресслужбі "Реала" підкреслили, що Алонсо залишається важливою частиною історії мадридців.

"Хабі Алонсо - легенда нашого клубу, яка завжди втілювала його ключові цінності. "Реал" назавжди залишиться для нього рідною домівкою. Ми вдячні тренеру та його штабу за професіоналізм і відданість справі", - зазначено в офіційному релізі мадридців.

Хто стане наступником

Вакантне крісло головного тренера першої команди не залишатиметься порожнім. Клуб повідомив, що новим очільником колективу стане Альваро Арбелоа.

Це буде його перший досвід роботи з дорослою командою. Досі іспанець очолював молодіжну команду клубу "Кастілью" та юнацький склад.

Як гравець Арбелоа провів за "Реал" 238 матчів у всіх турнірах та двічі вигравав із клубом Лігу чемпіонів.

Разом зі збірною Іспанії Альваро ставав чемпіоном світу у 2010-му році та дворазовим чемпіоном Європи (2008, 2012).

Перший матч після зміни тренера "Реал" проведе в середу, 14 січня, коли в 1/8 фіналу Кубка Іспанії протистоятиме "Альбасете", клубу другого дивізіону.

Раніше ми розповіли, як ПСЖ Іллі Забарного здолав "Марсель" у Суперкубку Франції.

Також дізнайтеся про єдиного українця у топ-100 найдорожчих футболістів світу.

