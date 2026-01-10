Єдиний українець у топ-100: оновили рейтинг найдорожчих футболістів світу
Міжнародний центр спортивних досліджень (CIES Football Observatory) опублікував оновлений рейтинг 100 футболістів із найвищою оціночною трансферною вартістю. У списку лише один вітчизняний представник.
Забарний у топі
Серед сотні найдорожчих гравців планети – 23-річний центральний захисник ПСЖ та збірної України Ілля Забарний. Він посів 79-те місце рейтингу. Його оціночна трансферна вартість, за підрахунками CIES, становить 70 млн євро.
Найдорожчим футболістом світу за версією організації став вінгер "Барселони" та збірної Іспанії Ламін Ямаль, чию вартість оцінили у 343,1 млн євро. До трійки лідерів також увійшли нападники - Ерлінг Холанд з "Манчестер Сіті" та Кіліан Мбаппе з "Реала".
Топ-10 найдорожчих гравців світу за версією CIES:
- Ламін Ямаль ("Барселона") – 343,1 млн євро
- Ерлінг Холанд ("Манчестер Сіті") – 255,1 млн
- Кіліан Мбаппе ("Реал") – 201,3 млн
- Джуд Беллінгем ("Реал") – 153,1 млн
- Майкл Олісе ("Баварія") – 136,9 млн
- Флоріан Вірц ("Ліверпуль") – 135,8 млн
- Дезіре Дуе (ПСЖ) – 134,6 млн
- Жоау Невеш (ПСЖ) – 130,6 млн
- Арда Гюлер ("Реал") – 130,3 млн
- Педрі ("Барселона") – 130,0 млн
- …79. Ілля Забарний (ПСЖ) – 70,0 млн
Українець – серед найдорожчих центральних захисників
Окрім загального рейтингу, CIES також оприлюднив список найдорожчих центральних захисників. У цьому переліку Ілля Забарний увійшов до топ-10, розділивши 7–8-ме місце. Трансферна вартість українця (70 млн євро) – така ж, як і в захисника "Челсі" Леві Колвілла.
А найдорожчим центральним захисником світу за версією CIES є Пау Кубарсі з "Барселони" – 110 млн євро.
Топ-10 найдорожчих центральних захисників за версією CIES:
- Пау Кубарсі ("Барселона") – 110 млн євро
- Дін Хейсен ("Реал") – 108 млн
- Вільям Саліба ("Арсенал") – 96 млн
- Йошко Гвардіол ("Манчестер Сіті") – 95 млн
- П'єро Інкапіе ("Арсенал") – 76 млн
- Вілліан Пачо (ПСЖ) – 71 млн
- Леві Колвілл ("Челсі") – 70 млн
- Ілля Забарний (ПСЖ) – 70 млн
- Малік Тшау ("Ньюкасл") – 68 млн
- Ерік Гарсія ("Барселона") – 66 млн
Що таке CIES Football Observatory
Міжнародний центр спортивних досліджень (CIES) – незалежна науково-освітня організація, розташована в місті Невшатель (Швейцарія).
Був створений в 1995 році як спільне підприємство ФІФА, Університету Невшателя, а також міста і кантона Невшатель. Він має дослідницьку групу під назвою CIES Football Observatory, яка займається статистичними футбольними дослідженнями.
