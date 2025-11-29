Що треба Норрісу для чемпіонства: математика вирішальних гонок Формули-1 на Гран-прі Катару

Передостанній етап чемпіонату Формули-1 сезону-2025 у Катарі може зняти всі головні питання у суперечці за чемпіонство. А може навпаки – вкрай загострити боротьбу.
Про головні інтриги гонок вікенду та де їх дивитися – розповідає РБК-Україна.
Після 22-х етапів у загальному заліку лідирує британець Ландо Норріс з "Макларена" – 390 очок. На другій і третій позиціях із рівною кількістю балів ідуть австралієць Оскар Піастрі ("Макларен") та чинний чемпіон – нідерландець Макс Ферстаппен ("Ред Булл") – по 366.
Дискваліфікація пілотів "Макларен" у Лас-Вегасі скоротила їхню перевагу та загострила боротьбу за титул.
Головна інтрига вікенду – шанс Норріса достроково оформити чемпіонський титул. Попри зняття очок на Гран-прі Лас-Вегаса, британець залишається фаворитом боротьби.
Щоб стати чемпіоном уже цього тижня, Норрісу за більшості сценаріїв достатньо виграти спринт та гонку. В іншому випадку суперництво перейде на фінальний етап в Абу-Дабі.
Після провального старту сезону Макс Ферстаппен повернувся у боротьбу за титул. Його відставання від лідера зменшилося до критичної відмітки, і шанс здобути п'ятий чемпіонський трофей виглядає реальним.
Якщо Ферстаппен знову скоротить відставання, фінал сезону може стати одним із найнапруженіших за останні роки.
Зараз Норріс випереджає Піастрі та Ферстаппена на 24 очки.
Щоб достроково стати чемпіоном, він має піти з Катару з перевагою:
Сценарії рівності очок передбачають порівняння результатів у Гран-прі (без спринтів): кількість перемог, других місць тощо. Хто виграє у такій ситуації – поки не зрозуміло.
Оскільки Норріса переслідують одразу два пілоти з однаковим відставанням, шанси на фінальний суперфінал в Абу-Дабі суттєво зростають.
Проте обидва сценарії – як оформлення титулу в Катарі, так і вирішальна боротьба за тиждень – залишаються повністю реалістичними.
Гран-прі Катару-2025, розклад гонок вікенду:
Субота, 29 листопада
Неділя, 30 листопада
Усі події Гран-прі Катару – спринт, кваліфікацію та недільну гонку – транслюватимуть:
