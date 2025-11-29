Что надо Норрису для чемпионства: математика решающих гонок Формулы-1 на Гран-при Катара

Предпоследний этап чемпионата Формулы-1 сезона-2025 в Катаре может снять все главные вопросы в споре за чемпионство. А может наоборот - крайне обострить борьбу.
О главных интригах гонок уикенда и где их смотреть - рассказывает РБК-Украина.
После 22-х этапов в общем зачете лидирует британец Ландо Норрис из "Макларена" - 390 очков. На второй и третьей позициях с равным количеством баллов идут австралиец Оскар Пиастри ("Макларен") и действующий чемпион - нидерландец Макс Ферстаппен ("Ред Булл") - по 366.
Дисквалификация пилотов "Макларен" в Лас-Вегасе сократила их преимущество и обострила борьбу за титул.
Главная интрига уикенда - шанс Норриса досрочно оформить чемпионский титул. Несмотря на снятие очков на Гран-при Лас-Вегаса, британец остается фаворитом борьбы.
Чтобы стать чемпионом уже на этой неделе, Норрису при большинстве сценариев достаточно выиграть спринт и гонку. В противном случае соперничество перейдет на финальный этап в Абу-Даби.
После провального старта сезона Макс Ферстаппен вернулся в борьбу за титул. Его отставание от лидера уменьшилось до критической отметки, и шанс получить пятый чемпионский трофей выглядит реальным.
Если Ферстаппен снова сократит отставание, финал сезона может стать одним из самых напряженных за последние годы.
Сейчас Норрис опережает Пиастри и Ферстаппена на 24 очка.
Чтобы досрочно стать чемпионом, он должен уйти из Катара с преимуществом:
Сценарии равенства очков предусматривают сравнение результатов в Гран-при (без спринтов): количество побед, вторых мест и тому подобное. Кто выиграет в такой ситуации - пока не понятно.
Поскольку Норриса преследуют сразу два пилота с одинаковым отставанием, шансы на финальный суперфинал в Абу-Даби существенно возрастают.
Тем не менее оба сценария - как оформление титула в Катаре, так и решающая борьба через неделю - остаются полностью реалистичными.
Гран-при Катара-2025, расписание гонок уик-энда:
Суббота, 29 ноября
Воскресенье, 30 ноября
Все события Гран-при Катара - спринт, квалификацию и воскресную гонку - будут транслировать:
