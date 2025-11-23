ua en ru
Норріса та Піастрі дискваліфікували на Гран-прі Лас-Вегаса: що це означає для Ферстаппена

Неділя 23 листопада 2025 13:11
Норріса та Піастрі дискваліфікували на Гран-прі Лас-Вегаса: що це означає для Ферстаппена Фото: Макс Ферстаппен отримав несподіваний шанс (Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

Пілоти "Макларен" Ландо Норріс і Оскар Піастрі дискваліфіковані за підсумками Гран-прі Лас-Вегаса. Їхні результати в гонці Формули-1 офіційно анульовані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Х перегонів.

За що покарали "Макларен"

Після фінішу технічна комісія Міжнародної автомобільної федерації (FIA) виявила надмірний знос планки днища болідів – товщина в обох автомобілів виявилася меншою за мінімально дозволені 9 мм.

Порушення зафіксували відповідно до пункту 3.5.9(e) технічного регламенту Формули-1 сезону-2025, після чого й ухвалили рішення про дискваліфікацію обох гонщиків.

Норріса та Піастрі дискваліфікували на Гран-прі Лас-Вегаса: що це означає для Ферстаппена

Як це вплинуло на результат

Норріс у Лас-Вегасі закінчив гонку другим, поступившись Максу Ферстаппену з "Ред Булл". Піастрі став четвертим. Але через дискваліфікацію обидва отримують за гонку 0 балів.

Таким чином Норріс втратив 18 очок, а Піастрі – 12.

Після оновлення протоколу Ферстаппен зберіг перемогу, а відразу за ним розташувалися два пілоти "Мерседес" – Джордж Рассел та Андреа Кімі Антонеллі.

Норріса та Піастрі дискваліфікували на Гран-прі Лас-Вегаса: що це означає для Ферстаппена

Загострення у чемпіонській гонці

Дискваліфікація пілотів "Макларена" внесла додаткову інтригу в суперечку за чемпіонство в особистому заліку на фініші сезону.

Попри втрату очок, Норріс залишається лідером загальної класифікації, але тепер його перевага над Ферстаппеном та Піастрі скоротилася до 24 пунктів.

Залік пілотів Формули-1:

  1. Ландо Норріс ("Макларен") – 390 очок
  2. Оскар Піастрі ("Макларен") – 366
  3. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") – 366

У сезоні-2025 залишилося лише два етапи – у Катарі (30 листопада) та фінальний – в Абу-Дабі (7 грудня).

Це означає, що Ферстаппен отримує реальний шанс втрутитися в боротьбу за титул, хоча ще в серпні він відставав від лідера на 97 очок.

Особливо драматично виглядає ситуація Піастрі: більшу частину сезону він очолював чемпіонат, але шість гонок без подіумів серйозно вдарили по його позиціях.

Раніше ми писали, в якій країні може відбутися один із нових етапів Гран-прі-2026.

Крім того, дізнайтеся, коли і як гран-прі Формули-1 повертається до Аргентини.

