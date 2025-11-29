Що треба Норрісу для чемпіонства: математика вирішальних гонок Формули-1 на Гран-прі Катару

Передостанній етап чемпіонату Формули-1 сезону-2025 у Катарі може зняти всі головні питання у суперечці за чемпіонство. А може навпаки – вкрай загострити боротьбу.

Про головні інтриги гонок вікенду та де їх дивитися – розповідає РБК-Україна .

Історичний шанс для Норріса

Після 22-х етапів у загальному заліку лідирує британець Ландо Норріс з "Макларена" – 390 очок. На другій і третій позиціях із рівною кількістю балів ідуть австралієць Оскар Піастрі ("Макларен") та чинний чемпіон – нідерландець Макс Ферстаппен ("Ред Булл") – по 366.

Дискваліфікація пілотів "Макларен" у Лас-Вегасі скоротила їхню перевагу та загострила боротьбу за титул.

Головна інтрига вікенду – шанс Норріса достроково оформити чемпіонський титул. Попри зняття очок на Гран-прі Лас-Вегаса, британець залишається фаворитом боротьби.

Щоб стати чемпіоном уже цього тижня, Норрісу за більшості сценаріїв достатньо виграти спринт та гонку. В іншому випадку суперництво перейде на фінальний етап в Абу-Дабі.

Ферстаппен на межі камбеку

Після провального старту сезону Макс Ферстаппен повернувся у боротьбу за титул. Його відставання від лідера зменшилося до критичної відмітки, і шанс здобути п'ятий чемпіонський трофей виглядає реальним.

Якщо Ферстаппен знову скоротить відставання, фінал сезону може стати одним із найнапруженіших за останні роки.

Математика Гран-прі Катару

Зараз Норріс випереджає Піастрі та Ферстаппена на 24 очки.

Щоб достроково стати чемпіоном, він має піти з Катару з перевагою:

26 очок – гарантує титул;

25 очок – може вистачити, але можливий варіант рівності балів;

менше 24 очок – чемпіон визначиться в Абу-Дабі.

Сценарії рівності очок передбачають порівняння результатів у Гран-прі (без спринтів): кількість перемог, других місць тощо. Хто виграє у такій ситуації – поки не зрозуміло.

Оскільки Норріса переслідують одразу два пілоти з однаковим відставанням, шанси на фінальний суперфінал в Абу-Дабі суттєво зростають.

Проте обидва сценарії – як оформлення титулу в Катарі, так і вирішальна боротьба за тиждень – залишаються повністю реалістичними.

Де дивитися трансляції

Гран-прі Катару-2025, розклад гонок вікенду:

Субота, 29 листопада

Спринт – 16:00

Кваліфікація – 20:00

Неділя, 30 листопада

Гонка – 18:00

Усі події Гран-прі Катару – спринт, кваліфікацію та недільну гонку – транслюватимуть: