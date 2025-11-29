Що треба Норрісу для чемпіонства: математика вирішальних гонок Формули-1 на Гран-прі Катару
Передостанній етап чемпіонату Формули-1 сезону-2025 у Катарі може зняти всі головні питання у суперечці за чемпіонство. А може навпаки – вкрай загострити боротьбу.
Про головні інтриги гонок вікенду та де їх дивитися – розповідає РБК-Україна.
Історичний шанс для Норріса
Після 22-х етапів у загальному заліку лідирує британець Ландо Норріс з "Макларена" – 390 очок. На другій і третій позиціях із рівною кількістю балів ідуть австралієць Оскар Піастрі ("Макларен") та чинний чемпіон – нідерландець Макс Ферстаппен ("Ред Булл") – по 366.
Дискваліфікація пілотів "Макларен" у Лас-Вегасі скоротила їхню перевагу та загострила боротьбу за титул.
Головна інтрига вікенду – шанс Норріса достроково оформити чемпіонський титул. Попри зняття очок на Гран-прі Лас-Вегаса, британець залишається фаворитом боротьби.
Щоб стати чемпіоном уже цього тижня, Норрісу за більшості сценаріїв достатньо виграти спринт та гонку. В іншому випадку суперництво перейде на фінальний етап в Абу-Дабі.
Ферстаппен на межі камбеку
Після провального старту сезону Макс Ферстаппен повернувся у боротьбу за титул. Його відставання від лідера зменшилося до критичної відмітки, і шанс здобути п'ятий чемпіонський трофей виглядає реальним.
Якщо Ферстаппен знову скоротить відставання, фінал сезону може стати одним із найнапруженіших за останні роки.
Математика Гран-прі Катару
Зараз Норріс випереджає Піастрі та Ферстаппена на 24 очки.
Щоб достроково стати чемпіоном, він має піти з Катару з перевагою:
- 26 очок – гарантує титул;
- 25 очок – може вистачити, але можливий варіант рівності балів;
- менше 24 очок – чемпіон визначиться в Абу-Дабі.
Сценарії рівності очок передбачають порівняння результатів у Гран-прі (без спринтів): кількість перемог, других місць тощо. Хто виграє у такій ситуації – поки не зрозуміло.
Оскільки Норріса переслідують одразу два пілоти з однаковим відставанням, шанси на фінальний суперфінал в Абу-Дабі суттєво зростають.
Проте обидва сценарії – як оформлення титулу в Катарі, так і вирішальна боротьба за тиждень – залишаються повністю реалістичними.
Де дивитися трансляції
Гран-прі Катару-2025, розклад гонок вікенду:
Субота, 29 листопада
- Спринт – 16:00
- Кваліфікація – 20:00
Неділя, 30 листопада
- Гонка – 18:00
Усі події Гран-прі Катару – спринт, кваліфікацію та недільну гонку – транслюватимуть:
- OTT-платформа Setanta Sports,
- телеканал Setanta Sports.
