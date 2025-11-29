ua en ru
Сб, 29 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

Що треба Норрісу для чемпіонства: математика вирішальних гонок Формули-1 на Гран-прі Катару

Субота 29 листопада 2025 11:15
UA EN RU
Що треба Норрісу для чемпіонства: математика вирішальних гонок Формули-1 на Гран-прі Катару Фото: У Катарі може визначитися чемпіон сезону (Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

Передостанній етап чемпіонату Формули-1 сезону-2025 у Катарі може зняти всі головні питання у суперечці за чемпіонство. А може навпаки – вкрай загострити боротьбу.

Про головні інтриги гонок вікенду та де їх дивитися – розповідає РБК-Україна.

Історичний шанс для Норріса

Після 22-х етапів у загальному заліку лідирує британець Ландо Норріс з "Макларена" – 390 очок. На другій і третій позиціях із рівною кількістю балів ідуть австралієць Оскар Піастрі ("Макларен") та чинний чемпіон – нідерландець Макс Ферстаппен ("Ред Булл") – по 366.

Дискваліфікація пілотів "Макларен" у Лас-Вегасі скоротила їхню перевагу та загострила боротьбу за титул.

Головна інтрига вікенду – шанс Норріса достроково оформити чемпіонський титул. Попри зняття очок на Гран-прі Лас-Вегаса, британець залишається фаворитом боротьби.

Щоб стати чемпіоном уже цього тижня, Норрісу за більшості сценаріїв достатньо виграти спринт та гонку. В іншому випадку суперництво перейде на фінальний етап в Абу-Дабі.

Ферстаппен на межі камбеку

Після провального старту сезону Макс Ферстаппен повернувся у боротьбу за титул. Його відставання від лідера зменшилося до критичної відмітки, і шанс здобути п'ятий чемпіонський трофей виглядає реальним.

Якщо Ферстаппен знову скоротить відставання, фінал сезону може стати одним із найнапруженіших за останні роки.

Математика Гран-прі Катару

Зараз Норріс випереджає Піастрі та Ферстаппена на 24 очки.

Щоб достроково стати чемпіоном, він має піти з Катару з перевагою:

  • 26 очок – гарантує титул;
  • 25 очок – може вистачити, але можливий варіант рівності балів;
  • менше 24 очок – чемпіон визначиться в Абу-Дабі.

Сценарії рівності очок передбачають порівняння результатів у Гран-прі (без спринтів): кількість перемог, других місць тощо. Хто виграє у такій ситуації – поки не зрозуміло.

Оскільки Норріса переслідують одразу два пілоти з однаковим відставанням, шанси на фінальний суперфінал в Абу-Дабі суттєво зростають.

Проте обидва сценарії – як оформлення титулу в Катарі, так і вирішальна боротьба за тиждень – залишаються повністю реалістичними.

Де дивитися трансляції

Гран-прі Катару-2025, розклад гонок вікенду:

Субота, 29 листопада

  • Спринт – 16:00
  • Кваліфікація – 20:00

Неділя, 30 листопада

  • Гонка – 18:00

Усі події Гран-прі Катару – спринт, кваліфікацію та недільну гонку – транслюватимуть:

  • OTT-платформа Setanta Sports,
  • телеканал Setanta Sports.

Раніше ми писали, в якій країні може відбутися один із нових етапів Гран-прі-2026.

Крім того, дізнайтеся, коли і як гран-прі Формули-1 повертається до Аргентини.

Читайте РБК-Україна в Google News
Формула-1
Новини
Рої дронів та балістика. Все про наслідки комбінованої атаки на Київ
Рої дронів та балістика. Все про наслідки комбінованої атаки на Київ
Аналітика
Грошей від ЄС може не бути? Коли чекати на рішення щодо репараційного кредиту і хто заважає
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Грошей від ЄС може не бути? Коли чекати на рішення щодо репараційного кредиту і хто заважає