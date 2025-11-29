Что надо Норрису для чемпионства: математика решающих гонок Формулы-1 на Гран-при Катара

Предпоследний этап чемпионата Формулы-1 сезона-2025 в Катаре может снять все главные вопросы в споре за чемпионство. А может наоборот - крайне обострить борьбу.

О главных интригах гонок уикенда и где их смотреть - рассказывает РБК-Украина .

Исторический шанс для Норриса

После 22-х этапов в общем зачете лидирует британец Ландо Норрис из "Макларена" - 390 очков. На второй и третьей позициях с равным количеством баллов идут австралиец Оскар Пиастри ("Макларен") и действующий чемпион - нидерландец Макс Ферстаппен ("Ред Булл") - по 366.

Дисквалификация пилотов "Макларен" в Лас-Вегасе сократила их преимущество и обострила борьбу за титул.

Главная интрига уикенда - шанс Норриса досрочно оформить чемпионский титул. Несмотря на снятие очков на Гран-при Лас-Вегаса, британец остается фаворитом борьбы.

Чтобы стать чемпионом уже на этой неделе, Норрису при большинстве сценариев достаточно выиграть спринт и гонку. В противном случае соперничество перейдет на финальный этап в Абу-Даби.

Ферстаппен на грани камбэка

После провального старта сезона Макс Ферстаппен вернулся в борьбу за титул. Его отставание от лидера уменьшилось до критической отметки, и шанс получить пятый чемпионский трофей выглядит реальным.

Если Ферстаппен снова сократит отставание, финал сезона может стать одним из самых напряженных за последние годы.

Математика Гран-при Катара

Сейчас Норрис опережает Пиастри и Ферстаппена на 24 очка.

Чтобы досрочно стать чемпионом, он должен уйти из Катара с преимуществом:

26 очков - гарантирует титул;

25 очков - может хватить, но возможен вариант равенства баллов;

менее 24 очков - чемпион определится в Абу-Даби.

Сценарии равенства очков предусматривают сравнение результатов в Гран-при (без спринтов): количество побед, вторых мест и тому подобное. Кто выиграет в такой ситуации - пока не понятно.

Поскольку Норриса преследуют сразу два пилота с одинаковым отставанием, шансы на финальный суперфинал в Абу-Даби существенно возрастают.

Тем не менее оба сценария - как оформление титула в Катаре, так и решающая борьба через неделю - остаются полностью реалистичными.

Где смотреть трансляции

Гран-при Катара-2025, расписание гонок уик-энда:

Суббота, 29 ноября

Спринт - 16:00

Квалификация - 20:00

Воскресенье, 30 ноября

Гонка - 18:00

Все события Гран-при Катара - спринт, квалификацию и воскресную гонку - будут транслировать: