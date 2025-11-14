Що буде у новому випуску "Холостяка": побачення в Карпатах під дощем і ночівля в наметах

У новому епізоді романтичного реаліті "Холостяк" глядачів чекає справжня перевірка почуттів і витривалості. Герої шоу вирушать у Карпати, де замість звичних розкішних побачень їх чекають намети, багаття та гірські дощі.
"Ми приїхали в Карпати, одне із місць моєї сили. Тому я хочу запросити дівчат у наметове містечко, яке я сам для них зроблю. Красиве місце, вогнище - таку романтику я хотів. Сподіваюсь, що це трішки розкриє дівчат. Хочу побачити, які вони, коли трохи виходять із зони комфорту. В житті всяке буває і іноді доводиться підлаштовуватись під різні життєві складнощі". - каже Тарас Цимбалюк.
Цього разу на учасниць чекає зовсім інший тиждень. Замість ключів від номерів їх зустріне ведучий Григорій Решетнік із рюкзаками та завданням - взяти лише те, що вміститься всередину.
Дорогою до табору дівчата зіткнуться з моральною дилемою: взяти спорядження для всіх чи залишити вибір іншим.
Адже справжній характер проявляється не у словах, а у вчинках.
Перше побачення відбудеться на горі Синяк, куди вирушать три дівчини.
Кожен крок підйому стане метафорою стосунків - як поводишся, коли важко, і чи можеш підтримати партнера.
Друге побачення - сплав гірською річкою. Холодна вода, каміння та швидка течія випробують учасниць на довіру і взаємну підтримку.
Завершиться тиждень жіночим клубом - майстер-класом із плетіння вінків, які стануть частиною особливої Церемонії троянд, натхненої святом Івана Купала.
