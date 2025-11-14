Что будет в новом выпуске "Холостяка": свидание в Карпатах под дождем и ночевка в палатках

В новом эпизоде романтического реалити "Холостяк" зрителей ждет настоящая проверка чувств и выносливости. Герои шоу отправятся в Карпаты, где вместо привычных роскошных свиданий их ждут палатки, костры и горные дожди.
"Мы приехали в Карпаты, одно из мест моей силы. Поэтому я хочу пригласить девушек в палаточный городок, который я сам для них сделаю. Красивое место, костер - такую романтику я хотел. Надеюсь, что это немного раскроет девушек. Хочу увидеть, какие они, когда немного выходят из зоны комфорта. В жизни всякое бывает и иногда приходится подстраиваться под различные жизненные сложности". - говорит Тарас Цимбалюк.
На этот раз участниц ждет совсем другая неделя. Вместо ключей от номеров их встретит ведущий Григорий Решетник с рюкзаками и заданием - взять только то, что поместится внутрь.
По дороге в лагерь девушки столкнутся с моральной дилеммой: взять снаряжение для всех или оставить выбор другим.
Ведь настоящий характер проявляется не в словах, а в поступках.
Первое свидание состоится на горе Синяк, куда отправятся три девушки.
Каждый шаг подъема станет метафорой отношений - как ведешь себя, когда трудно, и можешь ли поддержать партнера.
Второе свидание - сплав по горной реке. Холодная вода, камни и быстрое течение испытают участниц на доверие и взаимную поддержку.
Завершится неделя женским клубом - мастер-классом по плетению венков, которые станут частью особой Церемонии роз, вдохновленной праздником Ивана Купала.
