"Шахтар" зробив заяву про поїздку свого футболіста до Росії

Захисник донецького "Шахтаря" Дієго Арройо отримав виклик до національної збірної Болівії на жовтневі товариські матчі. Один із них команда планує провести у Москві.

Про позицію клубу з цього питання повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "гірників" .

Реакція "Шахтаря"

У донецькому клубі швидко відреагували на ситуацію. Як йдеться в офіційній заяві, між "Шахтарем", футболістом та Федерацією футболу Болівії було досягнуто чітких домовленостей щодо участі гравця у жовтневих зустрічах.

"Футбольний клуб "Шахтар" отримав виклик Дієго Арройо до національної збірної Болівії для участі у двох матчах. Після завершення гри проти ЛНЗ (5 жовтня) гравець приєднається до табору національної команди.

Згідно з домовленостями, Арройо візьме участь лише в одному матчі – проти збірної Йорданії (10 жовтня). Після цього він повернеться до України та прибуде до Львова 11 жовтня", - йдеться у коментарі директора спортивного менеджменту "Шахтаря" Віталія Хливнюка.

Клуб підкреслив, що позиція футболіста та "Шахтаря" узгоджена та чітка:

"Дієго не вирушатиме до столиці держави-агресора і не братиме участі в запланованому там матчі."

Таким чином, захисник "гірників" зіграє за збірну Болівії лише 10 жовтня проти Йорданії, а поєдинок з Росією 14 жовтня команда проведе без нього.

Хто такий Дієго Арройо

20-річний захисник, уродженець болівійського Санта-Крус-де-ла-Сьерра. Вихованець місцевих клубів "Тауічі" та "Болівар". У складі останнього виступав в національному чемпіонаті.

7 лютого 2025 року підписав 5-річний контракт з "Шахтарем". За даними Transfermarkt сума відступних склала 950 тисяч євро.

У збірній Болівії дебютував 6 червня 2025 року у відбірковому матчі ЧС-2026 проти Венесуели. Всього на його рахунку два поєдинки у складі національної команди.