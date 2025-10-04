"Шахтер" сделал заявление о поездке своего футболиста в Россию

Защитник донецкого "Шахтера" Диего Арройо получил вызов в национальную сборную Боливии на октябрьские товарищеские матчи. Один из них команда планирует провести в Москве.

О позиции клуба по этому вопросу сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "горняков" .

Реакция "Шахтера"

В донецком клубе быстро отреагировали на ситуацию. Как говорится в официальном заявлении, между "Шахтером", футболистом и Федерацией футбола Боливии были достигнуты четкие договоренности относительно участия игрока в октябрьских встречах.

"Футбольный клуб "Шахтер" получил вызов Диего Арройо в национальную сборную Боливии для участия в двух матчах. После завершения игры против ЛНЗ (5 октября) игрок присоединится к лагерю национальной команды.

Согласно договоренностям, Арройо примет участие только в одном матче - против сборной Иордании (10 октября). После этого он вернется в Украину и прибудет во Львов 11 октября", - говорится в комментарии директора спортивного менеджмента "Шахтера" Виталия Хлывнюка.

Клуб подчеркнул, что позиция футболиста и "Шахтера" согласована и четкая:

"Диего не будет отправляться в столицу государства-агрессора и не будет участвовать в запланированном там матче."

Таким образом, защитник "горняков" сыграет за сборную Боливии только 10 октября против Иордании, а поединок с Россией 14 октября команда проведет без него.

Кто такой Диего Арройо

20-летний защитник, уроженец боливийского Санта-Крус-де-ла-Сьерра. Воспитанник местных клубов "Тауичи" и "Боливар". В составе последнего выступал в национальном чемпионате.

7 февраля 2025 года подписал 5-летний контракт с "Шахтером". По данным Transfermarkt сумма отступных составила 950 тысяч евро.

В сборной Боливии дебютировал 6 июня 2025 года в отборочном матче ЧМ-2026 против Венесуэлы. Всего на его счету два поединка в составе национальной команды.