ua en ru
Сб, 04 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

"Шахтер" сделал заявление о поездке своего футболиста в Россию

Суббота 04 октября 2025 17:31
UA EN RU
"Шахтер" сделал заявление о поездке своего футболиста в Россию Фото: Диего Арройо (ФК "Шахтер")
Автор: Андрей Костенко

Защитник донецкого "Шахтера" Диего Арройо получил вызов в национальную сборную Боливии на октябрьские товарищеские матчи. Один из них команда планирует провести в Москве.

О позиции клуба по этому вопросу сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "горняков".

Реакция "Шахтера"

В донецком клубе быстро отреагировали на ситуацию. Как говорится в официальном заявлении, между "Шахтером", футболистом и Федерацией футбола Боливии были достигнуты четкие договоренности относительно участия игрока в октябрьских встречах.

"Футбольный клуб "Шахтер" получил вызов Диего Арройо в национальную сборную Боливии для участия в двух матчах. После завершения игры против ЛНЗ (5 октября) игрок присоединится к лагерю национальной команды.

Согласно договоренностям, Арройо примет участие только в одном матче - против сборной Иордании (10 октября). После этого он вернется в Украину и прибудет во Львов 11 октября", - говорится в комментарии директора спортивного менеджмента "Шахтера" Виталия Хлывнюка.

Клуб подчеркнул, что позиция футболиста и "Шахтера" согласована и четкая:

"Диего не будет отправляться в столицу государства-агрессора и не будет участвовать в запланированном там матче."

Таким образом, защитник "горняков" сыграет за сборную Боливии только 10 октября против Иордании, а поединок с Россией 14 октября команда проведет без него.

Кто такой Диего Арройо

20-летний защитник, уроженец боливийского Санта-Крус-де-ла-Сьерра. Воспитанник местных клубов "Тауичи" и "Боливар". В составе последнего выступал в национальном чемпионате.

7 февраля 2025 года подписал 5-летний контракт с "Шахтером". По данным Transfermarkt сумма отступных составила 950 тысяч евро.

В сборной Боливии дебютировал 6 июня 2025 года в отборочном матче ЧМ-2026 против Венесуэлы. Всего на его счету два поединка в составе национальной команды.

Ранее мы писали, что футболист "Динамо" попал в команду недели в Лиге конференций.

Также сообщали, что Сергей Ребров объявил состав сборной Украины на матчи отбора ЧМ-2026.

Читайте РБК-Украина в Google News
Футбол Шахтер
Новости
Среди раненых - дети: все, что известно о двойном ударе РФ по поездам в Шостке
Среди раненых - дети: все, что известно о двойном ударе РФ по поездам в Шостке
Аналитика
Роксолана Пидласа: Мы должны убедить партнеров дать денег на зарплаты военным
Юрий Дощатов, Ростислав Шаправский Роксолана Пидласа: Мы должны убедить партнеров дать денег на зарплаты военным