"Шахтар" зіграв найгірше: усі результати перших півфіналів у єврокубках та коли матчі-відповіді

ЛЧ: гольова феєрія та прагматизм з двома пенальті

У головному континентальному турнірі були зіграні два абсолютно протилежні за характером і змістом матчі. Французький ПСЖ та німецька "Баварія" зіграли найбільш результативний поєдинок у історії ЛЧ. Натомість іспанський "Атлетіко" та англійський "Арсенал" зуміли розпечатати ворота один одного лише з пенальті.

Ліга чемпіонів. Півфінал, перші матчі:

ПСЖ (Франція) – "Баварія" (Німеччина) – 5:4

"Атлетіко" (Іспанія) – "Арсенал" (Англія) – 1:1

У матчах-відповідях "Арсенал" прийме "Атлетіко" у вівторок, 5 травня, а "Баварія" зіграє вдома з ПСЖ – у середу, 6 числа.

Фінал турніру відбудеться 30 травня на "Пушкаш Арені" в угорському Будапешті.

ЛЄ: екс-клуб Зінченка наблизився до фіналу

У другому за рангом клубному змаганні Європи ніхто із суперників не отримав вирішальної переваги. "Ноттінгем", у якому розпочинав сезон українець Олександр Зінченко, мінімально здолав "Астон Віллу" у суто англійському протистоянні. В іншому матчі португальська "Брага" у компенсований час вирвала перемогу в німецького "Фрайбурга".

Ліга Європи. Півфінал, перші матчі:

"Ноттінгем" (Англія) – "Астон Вілла" (Англія) – 1:0

"Брага" (Португалія) – "Фрайбург" (Німеччина) – 2:1

Другі матчі передостанньої стадії пройдуть у четвер, 7 травня.

Фінал відбудеться 20 травня на стадіоні "Бешикташ" у турецькому Стамбулі.

ЛК: шанси "Шахтаря" та хто може бути суперником

Єдиний представник України в континентальних турнірах – донецький "Шахтар" поступився в номінально домашньому матчі англійському "Крістал Пелас" із рахунком 1:3. Це єдиний матч тижня, де перевага одного суперника над іншим склала два м'ячі. У другому півфіналі іспанський "Райо Вльєкано" мінімально здолав французький "Страсбур".

Ліга конференцій. Півфінал, перші матчі:

"Шахтар" (Україна) – "Крістал Пелас" (Англія) – 1:3

"Райо Вальєкано" (Іспанія) – "Страсбур" (Франція) – 1:0

Матчі-відповіді заплановані на четвер, 7 травня.

Вирішальний матч турніру пройде 27 травня на "Ред Булл Арені" в німецькому Лейпцигу.