"Шахтар" зіграв найгірше: усі результати перших півфіналів у єврокубках та коли матчі-відповіді

Відбулися перші півфінальні матчі в Лізі чемпіонів, Лізі Європи та Лізі конференцій, де боротьбу продовжують 12 команд – представники шести федерацій.
Як завершилися поєдинки та коли матчі-відповіді – підкаже РБК-Україна.
У головному континентальному турнірі були зіграні два абсолютно протилежні за характером і змістом матчі. Французький ПСЖ та німецька "Баварія" зіграли найбільш результативний поєдинок у історії ЛЧ. Натомість іспанський "Атлетіко" та англійський "Арсенал" зуміли розпечатати ворота один одного лише з пенальті.
Ліга чемпіонів. Півфінал, перші матчі:
У матчах-відповідях "Арсенал" прийме "Атлетіко" у вівторок, 5 травня, а "Баварія" зіграє вдома з ПСЖ – у середу, 6 числа.
Фінал турніру відбудеться 30 травня на "Пушкаш Арені" в угорському Будапешті.
У другому за рангом клубному змаганні Європи ніхто із суперників не отримав вирішальної переваги. "Ноттінгем", у якому розпочинав сезон українець Олександр Зінченко, мінімально здолав "Астон Віллу" у суто англійському протистоянні. В іншому матчі португальська "Брага" у компенсований час вирвала перемогу в німецького "Фрайбурга".
Ліга Європи. Півфінал, перші матчі:
Другі матчі передостанньої стадії пройдуть у четвер, 7 травня.
Фінал відбудеться 20 травня на стадіоні "Бешикташ" у турецькому Стамбулі.
Єдиний представник України в континентальних турнірах – донецький "Шахтар" поступився в номінально домашньому матчі англійському "Крістал Пелас" із рахунком 1:3. Це єдиний матч тижня, де перевага одного суперника над іншим склала два м'ячі. У другому півфіналі іспанський "Райо Вльєкано" мінімально здолав французький "Страсбур".
Ліга конференцій. Півфінал, перші матчі:
Матчі-відповіді заплановані на четвер, 7 травня.
Вирішальний матч турніру пройде 27 травня на "Ред Булл Арені" в німецькому Лейпцигу.
