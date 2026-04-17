"Шахтар", Забарний та слід Зінченка: хто зіграє в півфіналах єврокубків та коли відбудуться матчі

Єврокубковий сезон-2025/26 виходить на фінішну пряму - півфінальні стадії та фінали. В боротьбі за трофеї залишилися 12 команд – представники шести федерацій, серед них і України.
Серед чемпіонатів, які традиційно вважаються найсильнішими в Європі (топ-5) жодного представника в півфіналах не має Італія. У чвертьфіналах з дистанції зійшли її останні клуби – "Болонья" (Ліга Європи) та "Фіорентина" (Ліга конференцій).
Таким чином, в елітних раундах бачимо команди з шести країн.
У ЛЧ залишився один клуб, де виступає український футболіст – французький ПСЖ Іллі Забарного. Парижани впевнено пройшли англійський "Ліверпуль і тепер захищатимуть статус чинних переможців в протистоянні з німецькою "Баварією".
Півфінальні матчі у головному клубному турнірі континенту заплановані на 28-29 квітня та 5-6 травня.
Ліга чемпіонів, півфінал:
Фінал турніру відбудеться 30 травня на "Пушкаш Арені" в угорському Будапешті.
У другому за силою турнірі вже немає ні українських клубів, ні команд вітчизняних легіонерів. Єдиною ниточкою між учасниками півфіналів та нашою країною є той факт, що до топ-4 пробився англійський "Ноттінгем", у складі якого сезон розпочинав Олександр Зінченко. Українець провів у цьому розіграші три поєдинки за "лісників" на груповій стадії.
Ліга Європи, півфінал:
Півфінальні ігри тут пройдуть 30 квітня та 7 травня.
Фінал відбудеться 20 травня на стадіоні "Бешикташ" у турецькому Стамбулі.
Третій за статусом турнір став головним для українських уболівальників. Все завдяки донецькому "Шахтарю", який представить вітчизняний футбол у півфіналі.
"Гірники" вчетверте в історії пробилися до топ-4 одного з єврокубків. Востаннє вони грали на цій стадії у Лізі Європи-2019/20, де поступився італійському "Інтеру". Найуспішнішим для донецької команди залишається сезон-2008/09, коли вона здобула титул Кубка УЄФА.
Ліга конференцій, півфінал:
Дати півфіналів – 30 квітня та 7 травня.
Вирішальний матч турніру пройде 27 травня на "Ред Булл Арені" в німецькому Лейпцигу.
