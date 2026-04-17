"Шахтер", Забарный и след Зинченко: кто сыграет в полуфиналах еврокубков и когда состоятся матчи

Еврокубковый сезон-2025/26 выходит на финишную прямую - полуфинальные стадии и финалы. В борьбе за трофеи остались 12 команд - представители шести федераций, среди них и Украины.
Кто вышел в решающие этапы и когда состоятся матчи - рассказывает РБК-Украина.
Среди чемпионатов, которые традиционно считаются сильнейшими в Европе (топ-5) ни одного представителя в полуфиналах не имеет Италия. В четвертьфиналах с дистанции сошли ее последние клубы - "Болонья" (Лига Европы) и "Фиорентина" (Лига конференций).
Таким образом, в элитных раундах видим команды из шести стран.
В ЛЧ остался один клуб, где выступает украинский футболист - французский ПСЖ Ильи Забарного. Парижане уверенно прошли английский "Ливерпуль и теперь будут защищать статус действующих победителей в противостоянии с немецкой "Баварией".
Полуфинальные матчи в главном клубном турнире континента запланированы на 28-29 апреля и 5-6 мая.
Лига чемпионов, полуфинал:
Финал турнира состоится 30 мая на "Пушкаш Арене" в венгерском Будапеште.
Во втором по силе турнире уже нет ни украинских клубов, ни команд отечественных легионеров. Единственной ниточкой между участниками полуфиналов и нашей страной является тот факт, что в топ-4 пробился английский "Ноттингем", в составе которого сезон начинал Александр Зинченко. Украинец провел в этом розыгрыше три поединка за "лесников" на групповой стадии.
Лига Европы, полуфинал:
Полуфинальные игры здесь пройдут 30 апреля и 7 мая.
Финал состоится 20 мая на стадионе "Бешикташ" в турецком Стамбуле.
Третий по статусу турнир стал главным для украинских болельщиков. Все благодаря донецкому "Шахтеру", который представит отечественный футбол в полуфинале.
"Горняки" в четвертый раз в истории пробились в топ-4 одного из еврокубков. Последний раз они играли на этой стадии в Лиге Европы-2019/20, где уступили итальянскому "Интеру". Самым успешным для донецкой команды остается сезон-2008/09, когда она получила титул Кубка УЕФА.
Лига конференций, полуфинал:
Даты полуфиналов - 30 апреля и 7 мая.
Решающий матч турнира пройдет 27 мая на "Ред Булл Арене" в немецком Лейпциге.
