ua en ru
Ср, 15 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Шоу бізнес Великдень Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

"Барселона" у шоці, а Забарний знову в тіні: одна помилка перекреслила Лігу чемпіонів

00:10 15.04.2026 Ср
2 хв
Поки на полі творилася історія, рішення тренера щодо нашого легіонера викликало лише німе питання
aimg Катерина Урсатій
"Барселона" у шоці, а Забарний знову в тіні: одна помилка перекреслила Лігу чемпіонів Ліга чемпіонів 2025/26 (фото: Getty images)

Стали відомі імена перших учасників 1/2 фіналу головного єврокубка. Французький ПСЖ впевнено розібрався з "Ліверпулем", а мадридський "Атлетіко" у напруженому протистоянні вибив з турніру каталонську "Барселону".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.

Фіаско каталонців та успіх команди Сімеоне

Мадридський "Атлетіко" зумів захистити свою перевагу за сумою двох зустрічей, попри активний старт "Барселони".

Каталонці розпочали гру максимально агресивно: вже на 4-й хвилині Ламін Ямаль скористався грубою помилкою захисника "матрацників" Клемана Лангле та відкрив рахунок.

Тиск підопічних Гансі Фліка продовжувався, і на 24-й хвилині Ферран Торрес після передачі Дані Ольмо відновив паритет у двоматчевому протистоянні.

Втім, радість "синьо-гранатових" була недовгою.

На 31-й хвилині Адемола Лукман замкнув простріл партнера, забивши вирішальний гол.

Фінальну крапку в надіях "Барселони" поставило вилучення Еріка Гарсії наприкінці гри. Мадридці крокують далі завдяки загальному рахунку 3:2.

Бенефіс Дембеле та ситуація із Забарним

У паралельному поєдинку паризький ПСЖ не залишив шансів "Ліверпулю".

Після перемоги у першій грі, французький гранд закріпив успіх двома "сухими" м’ячами в Англії.

Головним героєм зустрічі став Усман Дембеле - володар "Золотого м'яча" оформив дубль, встановивши остаточний рахунок серії 4:0 на користь парижан.

Примітно, що український центрбек ПСЖ Ілля Забарний знову не отримав ігрового часу. Захисник провів увесь матч у резерві, що стало його шостою поспіль появою у заявці на єврокубки без виходу на поле.

За путівку до фіналу "Атлетіко" змагатиметься з кращим у парі "Спортінг" - "Арсенал".

Своєю чергою ПСЖ очікує на переможця дуелі між мадридським "Реалом" та мюнхенською "Баварією".

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Атлетіко ПСЖ Ливерпуль Футбол
Новини
РФ вдарила ракетою по Дніпру: є поранені і загиблі, багато "важких" (фото)
Аналітика
Не допоміг ні Трамп, ні Путін. Як Орбан програв вибори в Угорщині – репортаж із Будапешта
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ