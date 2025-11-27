"Шахтар" вирвав перемогу над "Шемрок Роверс" та наблизився до плей-оф ЛК

Донецький "Шахтар" здобув важливу виїзну перемогу над ірландським "Шемрок Роверс" у четвертому турі Ліги конференцій УЄФА 2025/26.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.
Зустріч розпочалася в активному темпі, і вже на 24-й хвилині гості відкрили рахунок. Кауан Еліас замкнув передачу Вінісіуса Тобіаса з правого флангу, точно пробивши з центру штрафного майданчика.
Надалі "Шахтар" контролював гру в середині поля, а ірландці відповідали окремими швидкими фланговими атаками.
Господарі мали шанс на дальній стійці після прострілу Рорі Геффні, однак Валерій Бондар вчасно вибив м'яч з порожніх воріт. На перерву команди пішли за мінімальної переваги українців.
Після відновлення гри "Шемрок Роверс" спробував нав'язати високий пресинг, але шахтарі швидко повернули контроль. Кіріл Фесюн кілька разів виручив команду, зокрема після удару Метт Гілі зльоту з меж штрафного.
Ключові події розгорнулися після 70-ї хвилини. Спершу ірландці провели потрійну заміну, намагаючись змінити перебіг поєдинку, але саме "Шахтар" додав у результативності.
На 77-й хвилині Єгор Назарина точно виконав штрафний, і після рикошету м’яч опинився у сітці. За кілька хвилин хавбек оформив дубль, довівши рахунок до 3:0.
Арбітр ще встиг скасувати один із голів через офсайд, але наприкінці зустрічі "Шемрок Роверс" відновив інтригу, забивши на 87-й хвилині. Втім, цього виявилося недостатньо, щоб відібрати очки у українського клубу.
Після чотирьох турів у Лізі конференцій УЄФА сезону-2025/26 "Шахтар" набрав 9 очок і наразі займає 4-те місце в турнірній таблиці.
Команда здобула три перемоги та зазнала однієї поразки, забивши 8 м’ячів і пропустивши 5. Така позиція дозволяє "гірникам" залишатися в боротьбі за вихід у плей-офф турніру.
"Шемрок Роверс", маючи лише один пункт, опустився на 34-ту позиції та зберігає мінімальні турнірні перспективи.
У п'ятому турі загального етапу Ліги конференцій донецький "Шахтар" 11 грудня на виїзді зіграє з мальтійським "Хамрун Спартанс".
Раніше ми повідомляли про те, як "Динамо" безвольно програло кіпрській "Омонії" у Лізі конференцій.
Також читайте про головні події в драматичному турі Ліги чемпіонів.