"Шахтер" вырвал победу над "Шемрок Роверс" и приблизился к плей-офф ЛК

Ход матча: открытый счет и доминирование "Шахтера"

Встреча началась в активном темпе, и уже на 24-й минуте гости открыли счет. Кауан Элиас замкнул передачу Винисиуса Тобиаса с правого фланга, точно пробив из центра штрафной площадки.

В дальнейшем "Шахтер" контролировал игру в середине поля, а ирландцы отвечали отдельными быстрыми фланговыми атаками.

Хозяева имели шанс на дальней штанге после прострела Рори Геффни, однако Валерий Бондарь вовремя выбил мяч из пустых ворот. На перерыв команды ушли при минимальном преимуществе украинцев.

События второго тайма: решающий дубль Назарины и VAR-драма

После возобновления игры "Шемрок Роверс" попытался навязать высокий прессинг, но шахтеры быстро вернули контроль. Кирилл Фесюн несколько раз выручил команду, в частности после удара Мэтт Гили слета из пределов штрафной.

Ключевые события развернулись после 70-й минуты. Сперва ирландцы провели тройную замену, пытаясь изменить ход поединка, но именно "Шахтер" прибавил в результативности.

На 77-й минуте Егор Назарина точно исполнил штрафной, и после рикошета мяч оказался в сетке. Через несколько минут хавбек оформил дубль, доведя счет до 3:0.

Арбитр еще успел отменить один из голов из-за офсайда, но в конце встречи "Шемрок Роверс" восстановил интригу, забив на 87-й минуте. Впрочем, этого оказалось недостаточно, чтобы отобрать очки у украинского клуба.

Турнирное положение "горняков"

После четырех туров в Лиге конференций УЕФА сезона-2025/26 "Шахтер" набрал 9 очков и сейчас занимает 4-е место в турнирной таблице.

Команда одержала три победы и потерпела одно поражение, забив 8 мячей и пропустив 5. Такая позиция позволяет "горнякам" оставаться в борьбе за выход в плей-офф турнира.

"Шемрок Роверс", имея лишь один пункт, опустился на 34-ю позицию и сохраняет минимальные турнирные перспективы.