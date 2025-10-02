"Шахтар" вирвав перемогу у матчі з "Абердіном": як "гірники" стартували у Лізі конференцій

"Шахтар" вирвав перемогу в "Абердіна": хід гри

Поєдинок склався для українського клубу непросто. Уже на 8-й хвилині господарі вийшли вперед після пенальті, який реалізував Єспер Карлссон.

Проте ще до перерви Єгор Назарина після стандарту зрівняв рахунок, оформивши дебютний гол "гірників" у цьому єврокубку.

У другому таймі наша команда значно додала. На 54-й хвилині Марлон Гомес виконав точну подачу на Педро Енріке, який ударом головою вивів "гірників" уперед.

А вже через кілька хвилин сам Марлон відзначився другим асистом - цього разу на Педріньйо, який зробив рахунок 3:1.

"Абердін" відповів на 69-й хвилині завдяки голу Нікі Девліна, який скоротив відставання до мінімуму.

Однак на більше господарів не вистачило - оборона "Шахтаря" на чолі з Дмитром Різником витримала тиск суперника наприкінці зустрічі.

Вирішальним став внесок Марлона Гомеса, який двічі асистував партнерам та фактично організував перемогу "гірників".

Його зміна позицій із Педріньйо дозволила команді знайти вільний простір та створювати гольові моменти.

Попри передматчеві прогнози, "Абердін" продемонстрував інтенсивність і чинив серйозний опір. Проте дисципліна у захисті та грамотні заміни допомогли "Шахтарю" втримати перевагу.

Турнірне значення

Перемога дозволила "Шахтарю" стартувати з трьох очок у групі та додати важливі бали до таблиці коефіцієнтів УЄФА, що має значення для майбутніх єврокубкових сезонів.

Наступний матч "гірників" у Лізі конференцій відбудеться 23 жовтня проти польської "Легії". Початок гри о 19:45.