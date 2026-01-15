"Шахтар" розпочав підготовку до УПЛ та Ліги конференцій: нові імена на зборах у Туреччині

Хто поїхав у Анталью

Протягом найближчого місяця команда Арди Турана готуватиметься до продовження боротьби в чемпіонаті України, а також до матчів 1/8 фіналу Ліги конференцій.

Тренерський штаб "Шахтаря" взяв на збори 32 футболістів, серед яких – як досвідчені гравці, так і молодь.

Склад "Шахтаря" на зборах:

Воротарі:

Кіріл Фесюн, Дмитро Різник, Ростислав Баглай, Денис Твардовський, Владислав Чимпоєш

Захисники:

Дієго Арройо, Марлон Сантос, Валерій Бондар, Педро Енріке, Іраклі Азаров, Вінісіус Тобіас, Алаа Грам, Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Мар'ян Фарина.

Півзахисники:

Марлон Гомес, Дмитро Криськів, Мар'ян Швед, Педріньйо, Невертон, Ізакі, Антон Глущенко, Артем Бондаренко, Олег Очеретько, Єгор Назарина, Аліссон, Лукас Феррейра, Проспер Обах

Нападники:

Лассіна Траоре, Егіналду, Кауан Еліас, Лука Мейрелліш

У межах підготовки до відновлення сезону "помаранчево-чорні" проведуть серію товариських поєдинків. Дати контрольних матчів і імена суперників клуб оголосить пізніше.

Турнірні завдання "Шахтаря"

Після 16-ти турів української Прем'єр-ліги "Шахтар" посідає друге місце в турнірній таблиці, маючи 35 очок та поступаючись черкаському ЛНЗ за додатковими показниками.

Перший офіційний матч у 2026 році донецький клуб проведе проти львівських "Карпат" у 17-му турі УПЛ. Його базова дата – 21 лютого.

"Гірники" також пробилися до 1/8 фіналу Ліги конференцій. Свого наступного суперника вони дізнаються під час жеребкування, яке заплановане на 27 лютого. Відновлять боротьбу в турнірі донецькі футболісти матчами 12 та 19 березня.