"Хочу грати на максимальному рівні". Гуцуляк зробив заяву про відсторонення від "Полісся"
Вінгер житомирського "Полісся" Олексій Гуцуляк уперше публічно прокоментував своє відсторонення від основного складу та переведення до юнацької команди клубу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар футболіста для Tribuna.
"Був виключений у останній момент"
За словами гравця, протягом усього терміну контракту він не давав підстав сумніватися у своєму професіоналізмі та відданості команді.
"Протягом усього контракту я не давав жодного приводу сумніватися у своєму професіоналізмі, відданості команді та бажанні допомогти клубу прогресувати. Але я дійсно був в останній момент виключений зі складу команди "Полісся" на збори, а за розпорядженням керівництва зараз тренуюся з U-19", - пояснив вінгер.
"Моя позиція проста"
Гуцуляк підкреслив, що не планує публічно критикувати рішення керівництва клубу. А головною мотивацією для гравця залишається ігрова практика та реалізація спортивних цілей як на клубному, так і на міжнародному рівні.
"Моя позиція проста – мені потрібна можливість грати у футбол, на максимальному рівні відпрацювати свій контракт з "Поліссям", допомогти клубу у боротьбі за чемпіонство та разом зі збірною України боротися за вихід на чемпіонат світу 2026 року. Для мене це мрія, до якої ми всі разом з командою йшли досить довго", - наголосив Гуцуляк.
Футболіст додав, що наразі вважає за необхідне обмежитися цією позицією, зберігаючи повагу до клубу та його вболівальників.
Кадрові рішення "Полісся"
Нагадаємо, що разом з Гуцуляком до юнацької команди "Полісся" був переведений захисник Сергій Чоботенко. Обидва гравці не зуміли домовитися з клубом щодо продовження контрактів.
Гуцуляк у нинішньому сезоні провів 19 матчів за "Полісся", в яких забив три голи і віддав чотири асисти. Також він став найкращим бомбардиром збірної України у 2025 році – 5 голів у 9-ти поєдинках.
Чинний контракт футболіста з житомирським клубом розрахований до 30 червня 2026 року.
Хто такий Олексій Гуцуляк
28-річний півзахисник житомирського "Полісся" та збірної України. Уродженець села Красилів Хмельницької області. Вихованець Львівського державного училища фізичної культури.
Професійну кар'єру розпочав у львівських «Карпатах», де у 2015 році дебютував в УПЛ. У різні роки виступав за чернігівську "Десну", "Дніпро-1", а також перебував у оренді у структурі іспанського "Вільярреала". Влітку 2024 року підписав дворічний контракт із "Поліссям".
Виступав за юнацькі та молодіжну збірні України. Дебют за національну команду відбувся у плей-офф відбору на Євро-2024 у матчі проти Боснії і Герцеговини (2:1). У березні 2025 року забив дебютний гол за збірну України в поєдинку плей-офф Ліги націй з Бельгією (3:1).
