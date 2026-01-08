Іспанець замість Лупашка: "Карпати" оголосили про призначення нового головного тренера

Львівські "Карпати" оголосили про зміну головного тренера під час зимової паузи в УПЛ. Команду очолив іспанський фахівець Франсіско Фернандес, для якого це перший досвід роботи за межами Іспанії.

Офіційне рішення клубу

Львівські "Карпати" представили нового головного тренера першої команди. Як повідомила пресслужба клубу, посаду обійняв 45-річний іспанський наставник Франсіско Фернандес. Деталі та тривалість контракту сторони не розголошують.

Призначення відбулося в період зимової паузи чемпіонату України.

Чому пішов попередній тренер

Наприкінці 2025 року "Карпати" за взаємною згодою припинили співпрацю з Владиславом Лупашком. Український спеціаліст працював з командою з липня 2024 року.

Під його керівництвом львів'яни провели 50 офіційних матчів, у яких здобули 19 перемог, 14 разів зіграли внічию та зазнали 17 поразок.

Досвід Фернандеса та його шлях у футболі

До переїзду в Україну Франсіско Фернандес працював виключно в іспанських клубах. У сезоні 2024/25 він очолював "Мурсію", яка стала його останнім місцем роботи перед переходом до "Карпат".

У різні роки наставник також тренував "Алькоркон", "Тенеріфе" та "Альмерію", де пройшов шлях від юнацьких команд і резерву до виконання обов'язків, а згодом і повноцінної роботи з першою командою.

Кар'єру тренера Фернандес розпочинав у клубах "Полідепортіво", "Адра" та "Еспаньйол дель Алькуян".

Для іспанця робота у Львові стала першим закордонним викликом.

Тренерський штаб: хто працюватиме з новим наставником

Асистентом головного тренера у "Карпатах" став 47-річний Вісенте Фустер Руіс, з яким Фернандес раніше співпрацював в "Алькорконі" та "Мурсії".

Також до тренерського штабу увійшли Сергій Лавриненко, Вадим Шутенко, Вадим Сапай, Богдан Шуст, Юрій Шевчук та Володимир Кравчук - фахівці, які працювали з командою за часів Лупашка.

Турнірне становище "Карпат"

Після першої частини сезону УПЛ 2025/26 львівський клуб займає дев'яту позицію в турнірній таблиці. В активі команди 19 очок: чотири перемоги, сім нічиїх та п'ять поразок.

Кадрове підсилення взимку

Окрім тренерських змін, "Карпати" також оголосили про підписання центрального захисника молодіжної збірної України Віталія Холода. Футболіст уклав контракт із клубом на три з половиною роки.

Холод є вихованцем академії "Карпат" U17, згодом виступав за "Рух" U19, а в УПЛ дебютував у грудні 2022 року. Загалом у Прем'єр-лізі він провів 64 матчі та забив один м'яч.