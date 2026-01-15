"Шахтер" начал подготовку к УПЛ и Лиге конференций: новые имена на сборах в Турции

Кто поехал в Анталью

В течение ближайшего месяца команда Арды Турана будет готовиться к продолжению борьбы в чемпионате Украины, а также к матчам 1/8 финала Лиги конференций.

Тренерский штаб "Шахтера" взял на сборы 32 футболиста, среди которых - как опытные игроки, так и молодежь.

Состав "Шахтера" на сборах:

Вратари:

Кирилл Фесюн, Дмитрий Ризнык, Ростислав Баглай, Денис Твардовский, Владислав Чимпоеш

Защитники:

Диего Арройо, Марлон Сантос, Валерий Бондарь, Педро Энрике, Иракли Азаров, Винисиус Тобиас, Алаа Грам, Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Марьян Фарина.

Полузащитники:

Марлон Гомес, Дмитрий Крыськив, Марьян Швед, Педриньо, Невертон, Изаки, Антон Глущенко, Артем Бондаренко, Олег Очеретько, Егор Назарина, Алиссон, Лукас Феррейра, Проспер Обах

Нападающие:

Лассина Траоре, Эгиналду, Кауан Элиас, Лука Мейреллиш

В рамках подготовки к возобновлению сезона "оранжево-черные" проведут серию товарищеских поединков. Даты контрольных матчей и имена соперников клуб объявит позже.

Турнирные задачи "Шахтера"

После 16-ти туров украинской Премьер-лиги "Шахтер" занимает второе место в турнирной таблице, имея 35 очков и уступая черкасскому ЛНЗ по дополнительным показателям.

Первый официальный матч в 2026 году донецкий клуб проведет против львовских "Карпат" в 17-м туре УПЛ. Его базовая дата - 21 февраля.

"Горняки" также пробились в 1/8 финала Лиги конференций. Своего следующего соперника они узнают во время жеребьевки, которая запланирована на 27 февраля. Возобновят борьбу в турнире донецкие футболисты матчами 12 и 19 марта.