"Шахтар" пройшов АЗ у Лізі конференцій та чекає на суперника в півфіналі (відео)

Ліга конференцій, 1/4 фіналу, матч-відповідь

АЗ (Нідерланди) – "Шахтар" (Україна) – 2:2 (перший матч – 0:3)

Голи: Єнсен, 73, Шин, 80 – Аліссон, 58, Мейрелліш, 83

Солідний заділ на тлі згадки про "Лех"

"Гірники" приїхали до нідерландського міста Алкмар, маючи відчутну перевагу за підсумками стартової гри. Домашні 3:0 майже гарантували команді Арди Турана вихід до півфіналу. Втім, уболівальників непокоїли згадки про схожу ситуацію на попередній стадії, колі після виїзної перемоги над польським "Лехом" (3:1), "Шахтар" сам створив собі проблеми та змусив понервувати.

Нулі до перерви

Втім, Туран та його підопічні, схоже, й самі винесли урок з попереднього протистояння. Та й кадрових проблем цього разу в українського клубу було значно менше. У старті з'явився навіть Ізакі, який після зіткнення у першій грі побував у лікарні.

Саме Ізакі мав найкращий момент відзначитися за "гірників" у першому таймі. На 21-й хвилині він отримав пас від Педріньйо на лівому фланзі, після чого двічі хитнув захисника, і пробив – м'яч пройшов повз ближню дев'ятку.

У кінці тайму свій момент мали й господарі: Садік пробив головою після подачі з лівого флангу, але не влучив у ворота.

Якщо описати перший тайм коротко, маємо таку картину. АЗ сподівався на швидкий гол, але не зміг втілити цей план на практиці. Гру краще контролювала українська команда. Контратаки гостей були гострішими, при цьому оборона також діяла надійно.

Перестрілка в другому таймі

Після відпочинку стиль матчу суттєво не змінився. Головні події відбувалися у центрі поля, де обидві команди подовгу розігрували м'яч, сподіваючись знайти свій шанс у швидкому випаді.

Зрештою це вдалося "Шахтарю" на 58-й хвилині. Аліссон після розрізної передачі Невертона, вийшов на ворота та влучно пробив у дальній кут.

Цей гол фактично закрив усі питання в протистоянні. За характером гри АЗ просто не міг відіграти необхідну різницю у чотири м'ячі.

Проте нідерландці не опустили руки. На 73-й хвилині данець Єнсен вдало пробив штрафний удар, не залишивши шансів Різнику - 1:1.

А на 80-й - після точного навісу партнера Ковач скинув м'яч на Шина, який з полулету влучно пробив у дальній кут - 2:1.

І от коли у господарів, здалося, з'явився шанс, своє слово сказав Мейрелліш. На 83-й хвилині нападник після точного пасу Феррейри вийшов віч-на-віч із голкіпером і відправив м'яч у ворота - 2:2.

Уже в компенсований час Мейрелліш міг принести "Шахтарю" перемогу, але голкіпер АЗ Зут урятував свою команду.

Що далі для "Шахтаря"

Історичний успіх у чвертьфіналі дозволив донецькому "Шахтарю" стати першим офіційним учасником 1/2 фіналу Ліги конференцій-2025/26.

Тепер команда чекає на свого майбутнього суперника, який визначиться у протистоянні англійського "Крістал Пелас" та італійської "Фіорентини".

Попри статус італійського клубу як досвідченого єврокубкового бійця, головним претендентом на зустріч із "гірниками" є представник АПЛ. "Крістал Пелас" зробив вагому заявку на прохід далі, розгромивши "фіалок" у першому матчі з рахунком 3:0.

Якщо лондонці втримають перевагу, на український клуб чекає надважке протистояння з атлетичною англійською командою. Матч "Фіорентина" – "Крістал Пелас" стартує о 22:00 за київським часом.

Півфінальні поєдинки ЛК заплановані на 30 квітня та 7 травня.