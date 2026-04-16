"Шахтер" прошел АЗ в Лиге конференций и ждет соперника в полуфинале (видео)

Лига конференций, 1/4 финала, ответный матч

АЗ (Нидерланды) - "Шахтер" (Украина) - 2:2 (первый матч - 0:3)

Голы: Йенсен, 73, Шин, 80 - Алиссон, 58, Мейреллиш, 83

Солидный задел на фоне упоминания о "Лехе"

"Горняки" приехали в нидерландский город Алкмар, имея ощутимое преимущество по итогам стартовой игры. Домашние 3:0 почти гарантировали команде Арды Турана выход в полуфинал. Впрочем, болельщиков беспокоили воспоминания о похожей ситуации на предыдущей стадии, когда после выездной победы над польским "Лехом" (3:1), "Шахтер" сам создал себе проблемы и заставил понервничать.

Нули до перерыва

Впрочем, Туран и его подопечные, похоже, и сами извлекли урок из предыдущего противостояния. И кадровых проблем на этот раз у украинского клуба было значительно меньше. В старте появился даже Изаки, который после столкновения в первой игре побывал в больнице.

Именно Изаки имел лучший момент отличиться за "горняков" в первом тайме. На 21-й минуте он получил пас от Педриньо на левом фланге, после чего дважды качнул защитника, и пробил - мяч прошел мимо ближней девятки.

В конце тайма свой момент имели и хозяева: Садик пробил головой после подачи с левого фланга, но не попал в ворота.

Если описать первый тайм коротко, имеем такую картину. АЗ надеялся на быстрый гол, но не смог воплотить этот план на практике. Игру лучше контролировала украинская команда. Контратаки гостей были более острыми, при этом оборона также действовала надежно.

Перестрелка во втором тайме

После отдыха стиль матча существенно не изменился. Главные события происходили в центре поля, где обе команды подолгу разыгрывали мяч, надеясь найти свой шанс в быстром выпаде.

В конце концов это удалось "Шахтеру" на 58-й минуте. Алиссон после разрезной передачи Невертона, вышел на ворота и точно пробил в дальний угол.

Этот гол фактически закрыл все вопросы в противостоянии. По характеру игры АЗ просто не мог отыграть необходимую разницу в четыре мяча.

Однако нидерландцы не опустили руки. На 73-й минуте датчанин Йенсен удачно пробил штрафной удар, не оставив шансов Ризныку - 1:1.

А на 80-й - после точного навеса партнера Ковач сбросил мяч на Шина, который с полулета точно пробил в дальний угол - 2:1.

И вот когда у хозяев, показалось, появился шанс, свое слово сказал Мейреллиш. На 83-й минуте нападающий после точного паса Феррейры вышел один на один с голкипером и отправил мяч в ворота - 2:2.

Уже в компенсированное время Мейреллиш мог принести "Шахтеру" победу, но голкипер АЗ Зут спас свою команду.

Что дальше для "Шахтера"

Исторический успех в четвертьфинале позволил донецкому "Шахтеру" стать первым официальным участником 1/2 финала Лиги конференций-2025/26.

Теперь команда ждет своего будущего соперника, который определится в противостоянии английского "Кристал Пэлас" и итальянской "Фиорентины".

Несмотря на статус итальянского клуба как опытного еврокубкового бойца, главным претендентом на встречу с "горняками" является представитель АПЛ. "Кристал Пэлас" сделал весомую заявку на проход дальше, разгромив "фиалок" в первом матче со счетом 3:0.

Если лондонцы удержат преимущество, украинский клуб ждет сверхтяжелое противостояние с атлетичной английской командой. Матч "Фиорентина" - "Кристал Пэлас" стартует в 22:00 по киевскому времени.

Полуфинальные поединки ЛК запланированы на 30 апреля и 7 мая.