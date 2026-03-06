ua en ru
"Шахтер" провел последнюю репетицию перед "Лехом": видео тяжелой победы "горняков" в УПЛ

16:44 06.03.2026 Пт
2 мин
Донетчане укрепили лидерство в чемпионате Украины перед стартом в плей-офф Лиги конференций
aimg Андрей Костенко
"Шахтер" провел последнюю репетицию перед "Лехом": видео тяжелой победы "горняков" в УПЛ Лассина Траоре (фото: ФК "Шахтер")

Донецкий "Шахтер" открыл 19-й тур украинской Премьер-лиги выездной победой над "Александрией". Единственный гол Лассины Траоре позволил подопечным Арды Турана набрать три очка и в приподнятом настроении подойти к первому матчу 1/8 финала Лиги конференций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат встречи.

УПЛ. 19-й тур

"Александрия" - "Шахтер" - 0:1

Гол: Траоре, 61

Голевое чутье Траоре

Сама игра оказалась непростой для лидера чемпионата. В первом тайме "Александрия" не только надежно оборонялась, но и имела самый острый момент: после ошибки дончан Папа Яде дальним ударом проверил на прочность стойку ворот Дмитрия Ризныка.

Развязка наступила на 61-й минуте. Николай Матвиенко разрезал оборону соперника пасом на фланг на Педро Энрике, а тот идеально прострелил на Лассину Траоре. Форвард отправил мяч в пустые ворота, забив свой четвертый гол в трех последних встречах.

Фокус на Лигу конференций

Благодаря этому успеху "Шахтер" продолжил свою безупречную серию в весенней части сезона (три победы в трех матчах с общим счетом 5:0).

"Горняки" уверенно возглавляют таблицу УПЛ: имея 44 очка они на шесть баллов опережают черкасский ЛНЗ, у которого правда есть игра в запасе.

Победа в Александрии стала для донетчан также важной проверкой на устойчивость перед европейским вызовом. Уже через шесть дней, 12 марта, "горняки" сыграют первый матч 1/8 финала Лиги конференций против польского "Леха".

Минимальная победа при экономном режиме энергозатрат позволяет команде Арды Турана подойти к вояжу в Познань без лишней усталости и с психологической уверенностью лидера внутреннего первенства.

